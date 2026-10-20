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Siirt'te motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, motosikletteki yangın söndürüldü

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Siirt'te motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, motosikletteki yangın söndürüldü Haber Videosunu İzle
Siirt'te motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, motosikletteki yangın söndürüldü
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Siirt merkez 15 Temmuz Meydanı önündeki Kurtalan yolu üzerinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; kazada yaralanan olmadı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan motosiklet kullanılamaz hale geldi, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Siirt'te hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle alev alan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Siirt merkez 15 Temmuz Meydanı önündeki Kurtalan yolu üzerinde A.A. yönetimindeki motosiklet ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın ardından motosiklette yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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