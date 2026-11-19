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Erzincan'da devlet korumasındaki çocuklar, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı kapsamında 15 Temmuz gazisi Can Gülsever ile bir araya geldi.

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen programda, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünden hizmet alan çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gazi Can Gülsever'in de katıldığı programda çeşitli etkinlikler düzenlenerek çocuklara vatan ve millet sevgisi ile kahramanlık bilincinin kazandırılması amaçlandı.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı