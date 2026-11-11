Elazığ'da kapanan Medikal Hospital'in 400 çalışanı maaş ve tazminat istedi

Elazığ'da yönetim kurulu başkanının tutuklanması, 501 milyon 568 bin TL'lik idari para cezası ve 9 Kasım itibarıyla faaliyetlerinin durdurulmasının ardından işsiz kalan Elazığ Özel Medikal Hospital çalışanları, kalan maaşları ve kıdem tazminatının ödenmesini istedi.

Elazığ'da bir süredir operasyon, adli soruşturmalar, idari para cezaları ve maaş kriziyle gündemde olan Elazığ Özel Medikal Hospital'de iş akitleri feshedilen sağlık çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. 9 Kasım 2026 tarihinde hastanenin faaliyetlerini sonlandırmasıyla işsiz kalan yaklaşık 400 personel basın açıklaması düzenledi. Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan Tuba Yalçın, yaklaşık üç aydır süren mağduriyetin hastanenin kapanmasıyla yeni bir boyuta taşındığını ifade etti. Sürecin üçüncü gününde meydanda olduklarını belirten Yalçın, "Artık işsiziz. 9 Kasım 2026 tarihi ile çalıştığımız hastanemiz faaliyetlerini sonlandırmıştır. Bugün işsizliğimizin ve hak arayışımızın üçüncü günündeyiz. Bizim zorlu geçen günlerimiz aslında bugünün yansıması olan, yani dünden üç ay öncesinden başlamıştır. Yıllardır alın terimizle çalışıp emek verdiğimiz haklarımız için bir araya geliyoruz ve gelmeye de devam edeceğiz. Hak aramak suç değil, emeğin onurunun korunmasıdır. Görüyoruz ki bu haklı mücadelenin sonucunda bu şehrin evlatlarının sesi duyuldu. Dün itibarıyla verilen sözler ile bir maaşımızı aldık. Unutulmamalıdır ki bizlerin haklı mücadelesi aslında analarımızın ak sütü gibi helal olan, hak edilen yıllarımızın karşılığı tazminatlarımızdır. Sesimizi duyan, işçinin yanında olan şehrimize çağrımızdır, pazartesiye söz verilen ikinci maaşımız, kıdem tazminatlarımız, özlük haklarımız ve çıkış verildikten sonra işsiz kalan tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza istihdam sağlanmasıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı