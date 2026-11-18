Şırnak Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen öğrenciler, İsrail karşıtı slogan attı.

Burada öğrenciler adına açıklama yapan Erhan Akarsu, Gazze'de yıllardır yapılan işgal ve soykırımın sözde ateşkes metinlerine, uluslararası zirvelerde verilen mesajlara rağmen tüm şiddetiyle sürdüğünü söyledi.

İsrail'in sağlık çalışanları ve çocukları hedef almaya devam ettiğini ifade eden Akarsu, "Son olarak Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda aralarında bir doktor ve bir çocuğun da bulunduğu masum insanların katledilmesi, bölgede hiçbir şeyin değişmediğini bir kez daha göstermiştir." dedi.

Akarsu şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'de yüz binlerce insan, yaklaşan ağır kış şartlarında sular altında kalmış ve derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi vermektedir. En temel insani ihtiyaçların, gıdanın, ilacın ve barınma malzemelerinin dahi bölgeye girişi keyfi biçimde engellenmektedir. Mazlumları korumanın yolu, işgalciden izin istemek değil, ablukayı fiilen kıracak siyasi, ekonomik ve diplomatik yaptırımları derhal hayata geçirmektir. Gazze'ye insani yardım ve barınma malzemelerinin girişi işgal rejiminin onayına bırakılmamalı, garantör ülkeler üstlendikleri sorumluluğun gereğini yerine getirerek insani koridorları fiilen açmalıdır."

Basın açıklamasına, kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.

Kaynak: AA