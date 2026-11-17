Aksaray'da insansız hava aracı İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Aksaray Ticaret Borsası tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen termal kameralı insansız hava aracı, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törende konuşan Vali Murat Duru, yeni araçla emniyetin suçla mücadelesine önemli teknolojik destek sağlanacağını söyledi.

Asayiş ve trafik olaylarıyla daha etkin mücadele edeceklerini belirten Duru, "Cihaz operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında kullanılabilecek. Ekipler olaylara daha hızlı müdahale edebilecek ve şüphelilere ulaşmada avantaj elde edeceğiz. Allah göstermesin büyük afetlerde de bizlere yardımcı olacak." diye konuştu.

Özkök ise sadece üretici ve üyelerine değil, bu gibi sosyal sorumluluk projeleriyle tüm kurumların yanında olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Duru, polis memurunun havalandırdığı araçla vatandaşlara seslendi.

Kaynak: AA