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Sakarya Adapazarı'nda eşya tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü

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Sakarya Adapazarı'nda eşya tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü
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Sakarya Adapazarı'nda 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde eşyalarını almaya gelen kişiyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan 1 kişi hastanede kurtarılamadı, zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

15 Temmuz Camili Mahallesi'nde S.T. ile binadan taşınan ve kalan eşyalarını almaya gelen Hakan T. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.T. silahla Hakan T'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı S.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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