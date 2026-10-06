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Ağrı'da Van'dan Doğubayazıt'a kaçak getirilen 2 ton inci kefali ele geçirildi

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Ağrı'da Van'dan Doğubayazıt'a kaçak getirilen 2 ton inci kefali ele geçirildi
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Ağrı'da jandarma ve tarım ekiplerinin ortak çalışmasıyla Van'dan Doğubayazıt'a kaçak getirilen 2 ton inci kefali ele geçirildi. 15 Nisan-15 Temmuz arasında avlanması ve satışı yasak olan tür için 1 şahsa idari para cezası verildi, balıklara mevzuat gereği işlem yapıldı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışma kapsamında, Van ilinden Doğubayazıt ilçemize kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 2 ton inci kefali ele geçirildi.

15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması ve satışı yasak olan, nesli tehlike altında bulunan ve koruma altında tutulan inci kefallerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 1 şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen inci kefallerine ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapıldı.

Avlanma yasaklarına uyalım, doğal yaşamı ve su kaynaklarımızı birlikte koruyalım.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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