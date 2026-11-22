İlim, Hikmet ve İnsan: Prof. Dr. Medaim Yanık Sempozyumu'nda konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Medaim Hoca hangi suyun sakası olduğunu çok iyi bildi, hayatı boyunca. Hangi ocağa tüttüreceğini de çok iyi bildi. Ne zaman nerede olması gerektiğini ve ne zaman nereden ayrılıp yeni bir hikayeye geçmesi gerektiğini de çok iyi bildi. 2009'dan itibaren hayatını görmüş bir insan olarak gıptayla bakıyorum" dedi.

Ruh sağlığı alanındaki bilimsel çalışmaları, klinik deneyimi, yöneticiliği ve yetiştirdiği öğrencilere sağladığı önemli katkılarla bilinen Prof. Dr. Medaim Yanık adına düzenlenen "İlim, Hikmet ve İnsan: Prof. Dr. Medaim Yanık Sempozyumu", İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Başakşehir Yerleşkesi Medya ve Etkinlik Merkezi'nde yapıldı. Prof. Dr. Medaim Yanık'ın ailesi, öğrencileri ve çok sayıda akademisyenin katıldığı sempozyumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı.

'İYİ BİR YAŞAMIN ASİL BİR ÖRNEĞİ'

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Medaim Hoca'nın değerli ailesi, dostları, arkadaşları. Bugün burada bir sempozyumun açılış konuşmasını yapmak için toplandık. Açıkçası ben hem biraz Prof. Dr. Medaim Hoca üzerine konuşmak hem de bir dostum üzerine onunla yaşadıklarımız, serüvenimiz hakkında değerlendirmeler yapmak istiyorum. Hürriyetine, iradesine düşkün bir insan, güçlü bir birey. Benim gördüğüm Medaim Hoca. İyi bir hayat yaşamanın çok asil bir örneği. Hayatın anlamı üzerine tefekkür eden bir insan. Yaşantı yoluyla öğrenen ve yaptığı mesleği de mübarek meslek olarak görüp insanların hayatlarını daha iyi yaşamaları için emek sarf etmiş ve bu mesleğe sahip çıkmış bir insan. Hepsinin özünde iyi bir Müslüman. Hayatın anlamı üzerine ve onu erdemli yaşama üzerine bir hikayesi olan birey, insan Medaim Hoca. Medaim Hoca hangi suyun sakası olduğunu çok iyi bildi, hayatı boyunca. Hangi ocağa tüttüreceğini de çok iyi bildi. Ne zaman nerede olması gerektiğini ve ne zaman nereden ayrılıp yeni bir hikayeye geçmesi gerektiğini de çok iyi bildi" dedi.

'15 TEMMUZ GECESİ CİHAT EDEN İNSANLARDAN BİRİ'

Duran, "2009'dan itibaren hayatını görmüş bir insan olarak gıptayla bakıyorum. Bir hayat ancak bu kadar iyi yaşanabilir. Tutarlı, erdemli, anlamlı ve gerektiğinde radikal tercihleri de, zor tercihleri de içinde barındıran ama hep de hayra doğru giden, bu arada elbette bir insan olarak zorlukları, istekleri, arzuları, çelişkileri de aynı şekilde bir arada yaşayarak ama hepsini de o sınavları geçen, hayra yönelten bir insan olarak yaşamak. Bu anlamda çok örnek bir Müslüman hayatı. Siyaset psikolojisiyle ilgili yazdığı hususlar aslında onun bir Müslüman şahsiyet olarak dünyanın gidişatı, Türkiye'nin gidişatı, Müslümanların ahvaliyle ilgili verdiği mücadelenin bir parçasını teşkil ediyor. Kendisi FETÖ'nün yaptığı 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'na giderek Cumhurbaşkanımızı karşılayan ve o gece cihat eden insanların arasındaydı. Bunu hatırlatmayı bir görev biliyorum. Bu yönüyle aksiyon adamı aynı zamanda. Düşünceleriyle, fikirleriyle, eserleriyle, psikoterapi ile insanlara hayırlı olmuş bir insan değil, aynı zamanda gerektiğinde canını da ortaya koyacak bir cesaretin sahibi. Böyle baktığımda ben diyorum ki Medaim Hoca Müslümanca yaşayan bir insan. Ağır bir hastalık geçiriyor. Rabbimden kendisine şifalar diliyorum. Kendisinin o çizdiği hayat hikayesinde verdiği kararlarla, yaptığı işlerle, ürettiği hayırlarla bir ekol oluşturmuş bir insan olarak, geriye gerçekten çok sayıda hayır bırakmış, öğrenci bırakmış, pırıl pırıl arkadaşlıklar bırakmış ve onlarla birlikte yeni hayırları üreten bir ekol kurucusu olarak görüyorum. Bu güçlü bir birey olmanın ama bu güçlü birey olmayı iyilik üretmeye, iyilik yaşamaya yöneltmiş olmanın bir örnekliği olarak görüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı