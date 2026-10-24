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Vali Makas’tan 15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan’ın ailesine ziyaret

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Vali Makas’tan 15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan’ın ailesine ziyaret
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DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın anne ve babasını ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın anne ve babasını ziyaret etti.

Vali Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesine ziyarette bulundu. Beyköy beldesine bağlı Çalıcuma köyünde gerçekleştirilen ziyarette Vali Makas ve eşi, şehidin annesi Hanife Baysan ve babası Ramazan Baysan ile bir araya geldi. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Makas çifti, anne ve baba Baysan ile bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Ziyarette, şehitlerin hatıralarının yaşatılmasının ve ailelerinin her zaman yanlarında olunmasının önemine dikkat çekildi.

Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, şehit Ufuk Baysan'ın anne ve babasına sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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