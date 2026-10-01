Haberler

Manisa Saruhanlı'da yanan 260 hektar orman alanında fidan dikimi hazırlığı tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Saruhanlı'da yanan 260 hektar orman alanında fidan dikimi hazırlığı tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Saruhanlı'da 15 Temmuz 2025 yangınında zarar gören 260 hektarlık orman alanında fidan dikimi hazırlıkları tamamlandı. YARDOP kapsamında kalan 30 hektar fidan dikimine hazır hale getirildi; ilk fidanların 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikilmesi planlanıyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Seyitoba Mahallesi'nde 15 Temmuz 2025'te çıkan yangında zarar gören 260 hektarlık orman alanında fidan dikimi için hazırlıklar tamamlandı. Bölgede 213 hektarlık alanda tohumla gençleştirme çalışması yapılırken, yangına dirençli orman oluşturma projesi kapsamında kalan 30 hektarlık alan da fidan dikimine hazır hale getirildi. İlk fidanların 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşturulması planlanıyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Seyitoba Mahallesi'nde 15 Temmuz 2025'te çıkan orman yangınından etkilenen alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışmalar sürüyor. Yangında zarar gören 260 hektarlık alanda yanan ağaçların temizliği tamamlanırken, sahada gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

2025 yılında 213 hektarlık alanda yürütülen gençleştirme programı kapsamında 2 bin 100 kilogram tohum kullanıldı. Yangına Dirençli Orman Oluşturma Projesi (YARDOP) kapsamında ise 17 hektarlık alanda 26 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimi için hazırlıklar tamamlandı

YARDOP kapsamında kalan 30 hektarlık alanda da makinelerle arazi işleme çalışmaları tamamlandı. Böylece söz konusu alan fidan dikimine hazır hale getirildi.

Yanan orman alanlarının yeniden yeşil orman örtüsüne kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilk fidanların toprakla buluşturulması planlanıyor. Vatandaşların da katılımının beklendiği etkinlikle, yangından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor

Olay Çakar ile Toroğlu'na sıçradı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı

Ünlü spiker İstanbul'u birbirine kattı! Polisten kaçtı, kaza yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun

Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! CHP'li belediye başkanı gözaltında
Fon soruşturmasında çok konuşulacak iddia: Akın Gürlek'e ‘Oraya girme’ diyorlar

Fon krizinde ses getirecek iddia: Akın Gürlek'e ‘Oraya girme’ diyorlar
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş

Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF bildiğini okumuş
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok

"Fon kriziyle ilgili komisyon kurulsun" çağrısına MHP'li isimden yanıt
Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam

Tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
AK Partili Cemil Yaman oran verdi: Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 90

Meclis açılışında Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı
Selçuk Özdağ'dan fon krizi için Meclis'e çağrı! 'Bu 86 milyon mağdur demek'

Selçuk Özdağ'dan fon krizi için kritik çağrı