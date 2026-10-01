Manisa Saruhanlı'da yanan 260 hektar orman alanında fidan dikimi hazırlığı tamamlandı

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Seyitoba Mahallesi'nde 15 Temmuz 2025'te çıkan yangında zarar gören 260 hektarlık orman alanında fidan dikimi için hazırlıklar tamamlandı. Bölgede 213 hektarlık alanda tohumla gençleştirme çalışması yapılırken, yangına dirençli orman oluşturma projesi kapsamında kalan 30 hektarlık alan da fidan dikimine hazır hale getirildi. İlk fidanların 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşturulması planlanıyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Seyitoba Mahallesi'nde 15 Temmuz 2025'te çıkan orman yangınından etkilenen alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışmalar sürüyor. Yangında zarar gören 260 hektarlık alanda yanan ağaçların temizliği tamamlanırken, sahada gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

2025 yılında 213 hektarlık alanda yürütülen gençleştirme programı kapsamında 2 bin 100 kilogram tohum kullanıldı. Yangına Dirençli Orman Oluşturma Projesi (YARDOP) kapsamında ise 17 hektarlık alanda 26 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimi için hazırlıklar tamamlandı

YARDOP kapsamında kalan 30 hektarlık alanda da makinelerle arazi işleme çalışmaları tamamlandı. Böylece söz konusu alan fidan dikimine hazır hale getirildi.

Yanan orman alanlarının yeniden yeşil orman örtüsüne kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilk fidanların toprakla buluşturulması planlanıyor. Vatandaşların da katılımının beklendiği etkinlikle, yangından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı