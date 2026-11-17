İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

15 Kasım 2026 - 15 Nisan 2027 tarihleri arasında geçerli olacak kış lastiği uygulaması kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Otobüslerin çıkış noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, araçların kış lastikleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı. Denetimlerde kış lastiği zorunluluğuna uymadığı tespit edilen sürücülere 6 bin lira idari para cezası kesileceği ve araçların seferden men edileceği bildirildi. Emniyet kemeri kullanım kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere ise 2 bin 500 lira idari para cezası kesileceği kaydedildi.

"Yerinde ve olması gereken bir uygulama, can taşıyoruz"

Otobüs firması kaptan şoförü Doğukan Köseoğlu, uygulamanın gerekli olduğunu belirterek, "Yerinde ve olması gereken bir uygulama. Zaten ticari araçlarda ayın 15'i itibariyle kış lastiği zorunluluğu başladı. Hem bizlerin hem de yolcularımızın güvenliği açısından yerinde bir uygulama yapıldığını düşünüyorum. Yaşım gereği çoğu meslektaşımdan gencim. Fakat biz mesleğimiz gereği can taşıdığımız için sürüş güvenliği açısından kurallara uymamız gerektiğini tekrardan hatırlatıyorum. Gerek trafik gerek ehliyetin bizlere getirdiği kurallara riayet etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sürücü ve yolcuların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetim dronla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı