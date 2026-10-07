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Karaman'da Amatör Spor Haftası etkinliğinde protokol ve öğrenciler meydana yürüdü

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Karaman'da Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Meydanda sportif oyunlar ve gösteriler yapıldı; programa Vali Hayrettin Çiçek ve kurum müdürleri de katıldı.

Karaman'da Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Program kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Ardından meydanda çeşitli sportif oyunlar ve gösteriler gerçekleştirildi.

Programa, Vali Hayrettin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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