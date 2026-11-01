Kumullis, Kıbrıs Türklerine şiddetin anlatılmasının Türk yanlılığı olmadığını savundu

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Politis gazetesinde kaleme aldığı yazıda Rum terör örgütü EOKA-B'yi savunan çevreleri eleştiren Yorgos Kumullis, Kıbrıs Türk halkının geçmişte maruz kaldığı şiddetin anlatılmasının ve Rum tarafının geçmişteki hatalarının kabul edilmesinin Türk yanlısı olmak anlamına gelmediğini belirterek, tarihi gerçeklerin siyasi tercihlere göre değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Politis gazetesinde, Rum terör örgütü EOKA-B'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik işlediği suçlar ve 15 Temmuz 1974'te Rum lider Makarios'a gerçekleştirilen darbe gündeme getirildi. "Vatansızlar ve Türk Yanlıları Üretme Endüstrisi" başlıklı köşe yazısını kaleme alan ekonomist ve sosyal bilimci Yorgos Kumullis, 1974 yılında yaşananlardan gerekli derslerin çıkarılmadığını savunarak, EOKA-B'yi savunmayı sürdüren siyasi çevrelerin başkalarını vatansever olmamakla suçladığını belirtti. Kumullis, 1974 yılında Kıbrıs'ta yaşanan olayların sorumluluğunu değerlendirirken, Yunan askeri cuntasının desteğiyle gerçekleştirilen ve EOKA-B'nin bağlantılı olduğu 15 Temmuz darbesine dikkat çekti. Makarios yönetimini hedef alan darbenin, vatanseverlik ve Helenizmi kurtarma söylemleriyle gerçekleştirildiğini belirten Kumullis, 1974'te yaşananların sorumluluğunun kendilerini vatansever olarak tanıtan darbeci çevrelerde olduğunu savundu. Rum yazar, EOKA-B'nin faaliyetlerini olumlu göstermeye çalışan siyasi ve ideolojik çevrelerin, örgütün 1974 olaylarındaki rolüne ilişkin özeleştiriden kaçındığını ifade etti.

EOKA-B çizgisini savunan çevrelere tepki

Kumullis, EOKA-B'yi savunan çevrelerin günümüzde kendilerini vatanseverliğin tek temsilcisi olarak göstermelerini eleştirdi. Bu çevrelerin özellikle AKEL mensuplarını ve sol görüşlü kişileri vatansız olmakla suçladığını belirten Kumullis, Yunan cuntasının desteklediği darbeyle bağlantılı örgütü savunanların başkalarının milli bağlılığını sorgulamasına karşı çıktı. Yorgos Kumullis, 1974 darbesinde rol oynayan siyasi anlayışın günümüzde de savunulmasını eleştirerek, geçmişte yaşananların sorumluluğunun kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Politis yazarı Kumullis, Kıbrıs Türk halkının geçmişte maruz kaldığı şiddetin anlatılmasının ve Rum tarafının geçmişteki hatalarının kabul edilmesinin Türk yanlısı olmak anlamına gelmediğini belirterek, tarihi gerçeklerin siyasi tercihlere göre değiştirilemeyeceğini vurguladı. Yazar, geçmişte yaşanan olayların kabul edilmesinin ve 1974 darbesinin sorumluluğuyla yüzleşilmesinin Rum toplumunda demokratik tartışma açısından gerekli olduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı