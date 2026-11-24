ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Geleneksel Şehit Aileleri Buluşmasına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 15 Temmuz Derneği tarafından Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de düzenlenen 10. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması kapsamında düzenlenen programa katıldı. Bakan Yardımcısı Bülent Turan, şehit yakınlarıyla bir araya gelerek dinledi. Burada konuşan Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirtirken, kendisinin de Çanakkaleli olduğunu ve çocukluğundan itibaren şehit hikayeleriyle büyüdüğünü anlattı.

Şehitlerin hatıralarının milli bilincin ve vatan sevgisinin önemli bir parçası olduğunu belirten Turan, 15 Temmuz Derneği'nin şehit yakınlarını yalnız bırakmamak ve darbe girişimini unutturmamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara dikkati çekti ve buluşmanın 10'uncusunun gerçekleştirilmesinin önemine işaret etti. Bakan Yardımcısı Turan, derneğin ailelere yönelik psikolojik destek ve saha çalışmaları yürüttüğünü, darbe davalarını takip ettiğini, gençlere yönelik hafıza toplantıları düzenlediğini söyledi. Turan, "Bunun gibi bir buluşmayı bir defa yapmak, iki defa yapmak hasbelkader olur ama 10 defa yapmanın özel bir anlamı var. Artık bu geleneksel bir buluşma. Hep olmasını istediğimiz bir buluşma. İnşallah 10'uncusunu devirmişsek Allah ömür versin, 20'yi de, 30'u da devirelim. Çünkü bir işin devamlı olması ayrı kıymetlidir" dedi.

Türkiye'nin demokrasi tarihinde yaşanan darbe ve darbe girişimlerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Turan, geçmişte darbelerin meşrulaştırılmaya çalışıldığını, 15 Temmuz'un da benzer söylemlerle itibarsızlaştırılmak istendiğini dile getirdi. Darbe girişimlerini unutturmamak ve bir daha yaşanmamasını sağlamak için kararlılıkla çalışılması gerektiğini belirten Turan, "Ya darbecinin yanındasınız ya da demokrasinin, milletin yanındasınız. Ama o darbeciler o hastalığı aldığı zaman kanser hücresi gibi ne zaman fırsat bulsalar bir yerden patlıyor, kendini gösteriyorlar. Sizin evlatlarınız bu ülkede milli irade devam etsin diye, sistem, demokrasi çalışsın diye, darbe olmasın diye kan akıttı, bedel ödedi. Bunun acısını biz bilmiyor muyuz? Ama tekrar tekrar darbe çığırtkanlığı yapmanın bu ülkeye hiçbir faydası olmadığını, hiçbir darbeden sonra ekonomimizin büyümediğini, siyasetin büyümediğini, ülkemizin büyümediğini yaşayarak gördük zaten. O yüzden demokrasi içerisinde, milli iradenin hakimiyetinde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. Şehit ailelerine yönelik yasal ve idari düzenlemelerin geliştirilmesi için çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Turan, tüm şehitler arasında ayrım gözetmeden aynı saygı ve minnetin gösterilmesi gerektiğini belirtti. Programda 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu 'Şüheda Yolu' fotoğraf sergisini 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile birlikte inceleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 15 Temmuz'da sergilenen kahramanlıkları unutturmayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı