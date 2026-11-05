Erzurum Emniyet Müdürü Ay ile eşi şehit ailesini ziyaret etti

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Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, eşiyle 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyarette bulundu.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, eşi Saliha Serap Ay ile 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Karslı özel harekat polisi Murat Ellik'in ailesini evinde ziyaret etti.

Ay çifti, şehidin babası emekli polis memuru Osman ile annesi Züleyha Ellik ile sohbet etti.

Ziyarette, Ay çiftine İl Emniyet Müdürlüğündeki ilgili birim amirleri de eşlik etti.

Kaynak: AA