Karaman'da AFAD, Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde etkinlik düzenledi

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Karaman'da 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında etkinlik yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, afetlere hazırlık ve müdahalede kullanılan ekipman ve malzemeler sergilendi, vatandaşlara broşürler dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi mesire alanında AFAD personeli, gönüllüler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla oryantiring, okçuluk, curling ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.???????

Kaynak: AA