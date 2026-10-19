15 Temmuz şehidi muhtar Ali Anar, mezarı başında anıldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde şehit olan muhtar Ali Anar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mezarı başında anıldı.

Kahramankazan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kahramankazan Muhtarlar Derneği ziyaretiyle başlayan program, Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Program kapsamında, cumhuriyetin ilk kadın muhtarlarından Satıkadın'ın mezarı ziyaret edilerek dua edildi. Ardından, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan muhtar Ali Anar'ın Ahi Mahallesi'ndeki kabri ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, Ali Anar başta olmak üzere tüm şehitler için dua etti.

Programa Kaymakam Mustafa Yılmaz, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı.

"Muhtarlarımız, demokrasinin tabana yayılmasında önemli rol üstlenmektedir"

Kaymakam Yılmaz, Muhtarlar Derneği ziyaretinde yaptığı konuşmada, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti.

Muhtarlığın devletin en köklü kurumlarından biri olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Muhtarlık, devletimizin en köklü kurumlarından biridir. 1829 yılından bu yana ülkemizde varlığını sürdüren bu müessese, devletimizin gören yüzü, işiten kulağı ve tutan elidir. Muhtarlarımız, demokrasinin tabana yayılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Devletimizin, ülkemizin en uzak noktalarındaki vatandaşlarımıza kadar ulaşmasını sağlayan muhtarlarımız, aynı zamanda köylerini ve mahallelerini temsil etmektedir. Bu nedenle muhtarlarımız, en önemli görevlerimizden biri olan devletin huzur ve güvenliğinin, kamu düzeninin sağlanmasında en büyük yardımcılarımızdır."

Kaynak: AA