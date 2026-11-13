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Liderliği kaybeden Aliağa FK, yarın deplasmanda Ankaraspor'la karşılaşacak

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Liderliği kaybeden Aliağa FK, yarın deplasmanda Ankaraspor'la karşılaşacak
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aliağa FK, yarın deplasmanda Ankaraspor'la karşılaşacak. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak; art arda kayıplarla liderliği kaybeden Aliağa, haftaya 22 puanla 4'üncü sırada giriyor, Ankaraspor'un 12 puanı bulunuyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste deplasmanda İnegöl Kafkas Spor Kulübü'ne 3-2 yenilip evinde Muş Spor Kulübü'yle golsüz berabere kalan Aliağa Futbol, yarın deplasmanda Ankaraspor'la oynayacak. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Alp Tanırgan'ın yöneteceği maç saat 13.00'te başlayacak. Art arda yaşadığı kayıpların ardından liderliği kaybeden Aliağa FK haftaya 22 puanla 4'üncü sırada girerken Ankaraspor ise 12 puan toplayıp orta sıralarda yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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