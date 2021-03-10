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ZEKİ MÜREN HABERLERİ

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Zeki Müren

Zeki Müren

Doğum Yeri Bursa / Türkiye
Doğum Tarihi 6.12.1931 - 24.10.1996

Zeki Müren Kimdir ?

Zeki Müren (6 Aralık 1931 – 24 Eylül 1996), Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve şair. Bursa'nın Hisar semtinde, Ortapazar Caddesi'ndeki 30 numaralı ahşap evde aya ve Hayriye Müren çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.Ailesi Üsküp'ten Bursa'ya göç etmişti. Babası kereste tüccarıydı. Ufak tefek ve çelimsiz bir çocuktu. 11 yaşında Bursa'da sünnet oldu.
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Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybettiZeki Müren - Dün

Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti

Zeki Müren: Karahan Çantay öldü mü? Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay yaşı kaç, mesleği ne?Zeki Müren - Bugün

Karahan Çantay öldü mü? Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay yaşı kaç, mesleği ne?

Zeki Müren: Karahan Çantay kimdir? Karahan Çağatay kimdir? Karahan Çantay kaç yaşında, nereli? Karahan Çantay son hali nasıl?Zeki Müren - Dün

Karahan Çantay kimdir? Karahan Çağatay kimdir? Karahan Çantay kaç yaşında, nereli? Karahan Çantay son hali nasıl?

Zeki Müren: Cem Yılmaz'dan Zeki Müren paylaşımı: 'Kendini yaktın, bizi de yaktınZeki Müren - Dün

Cem Yılmaz'dan Zeki Müren paylaşımı: "Kendini yaktın, bizi de yaktın

Zeki Müren - Dün
8 Mart 2021 Haberleri
8 Mart 2021 Manşet Haberleri.
Zeki Müren: Özdemir Erdoğan: Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT'ler nereden çıktı?Zeki Müren - 08.03.2021

Özdemir Erdoğan: Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT'ler nereden çıktı?

Zeki Müren: Zeki Müren kimdir, ne zaman öldü? Zeki Müren hayatı ve biyografisiZeki Müren - 08.03.2021

Zeki Müren kimdir, ne zaman öldü? Zeki Müren hayatı ve biyografisi

Zeki Müren: Civan Canova: Resimli romanların mürekkebiyizZeki Müren - 03.03.2021

Civan Canova: Resimli romanların mürekkebiyiz

Zeki Müren - 03.03.2021
Setur'dan mavi yolculuk turu
Bu turları tercih edenler tekneye binmeden ya da indikten sonra Bodrum'un küçük sokaklarında turlamak, Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne dönüştürülen Bodrum Kalesi'ni, Bodrum Zeki Müren Sanat Müzesi'ni ziyaret etme fırsatı yaratabilirler.
Zeki Müren - 28.02.2021
Halk sanatçısı Özay Gönlüm, vefatının 21. yılında anılıyor
Sahne almaya 1960'larda başlayan sanatçı, 1973'ten itibaren düzenli şekilde İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sevenleriyle buluştu. Zeki Müren başta olmak üzere pek çok ünlüyle aynı sahneyi paylaşan Gönlüm, 1963'te Ayten Hanım ile evlendi.
Zeki Müren: Şarkıcı Aydilge, yıllar önce yaşadığı tacizi ilk kez anlattıZeki Müren - 27.02.2021

Şarkıcı Aydilge, yıllar önce yaşadığı tacizi ilk kez anlattı

Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti
Zeki Müren: Rikkat Uyanık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği neydi? Barış Manço'nun annesi Rikkat Uyanık hayatı nedir?Zeki Müren - 24.02.2021

Rikkat Uyanık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği neydi? Barış Manço'nun annesi Rikkat Uyanık hayatı nedir?

Zeki Müren: Ünlü isimlerden Zeki Müren tepkisi sürüyor! 'Yaşarken yüzüne söyleseydiniz'Zeki Müren - 23.02.2021

Ünlü isimlerden Zeki Müren tepkisi sürüyor! 'Yaşarken yüzüne söyleseydiniz'

Zeki Müren: Bülent Ersoy'dan Zeki Müren tepkisiZeki Müren - 22.02.2021

Bülent Ersoy'dan Zeki Müren tepkisi

Zeki Müren: Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepkiZeki Müren - 22.02.2021

Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki

Zeki Müren: Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri neler? Gözlerin Doğuyor Gecelerime dinle!Zeki Müren - 22.02.2021

Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri neler? Gözlerin Doğuyor Gecelerime dinle!

Zeki Müren - 22.02.2021
21 Şubat 2021 Haberleri
21 Şubat 2021 Manşet Haberleri.
Zeki Müren: Şarkıcı Alpay'dan çok tartışılacak Zeki Müren sözleri: Türk Sanat Müziği'ni katlettiZeki Müren - 21.02.2021

Şarkıcı Alpay'dan çok tartışılacak Zeki Müren sözleri: Türk Sanat Müziği'ni katletti

Zeki Müren: Alpay'dan çok konuşulacak Zeki Müren açıklaması! Ünlü isimlerden tepki geldi...Zeki Müren - 21.02.2021

Alpay'dan çok konuşulacak Zeki Müren açıklaması! Ünlü isimlerden tepki geldi...

Zeki Müren: Bu şarkılarda hepimizin hatırası varZeki Müren - 21.02.2021

Bu şarkılarda hepimizin hatırası var

Zeki Müren: Onur Akay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Onur Akay şarkıları nedir?Zeki Müren - 17.02.2021

Onur Akay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Onur Akay şarkıları nedir?

Zeki Müren: Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldıZeki Müren - 15.02.2021

Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı

Zeki Müren: Onur Akay kimdir? Onur Akay kaç yaşında ve nereli? Onur Akay şarkıları nelerdir?Zeki Müren - 15.02.2021

Onur Akay kimdir? Onur Akay kaç yaşında ve nereli? Onur Akay şarkıları nelerdir?

Zeki Müren: İBO SHOW'DAKİ YER KRİZİNİN PERDE ARKASIZeki Müren - 13.02.2021

İBO SHOW'DAKİ YER KRİZİNİN PERDE ARKASI

Zeki Müren: Şarkılara yeniden hayat veren sanatçı: Müzeyyen SenarZeki Müren - 08.02.2021

Şarkılara yeniden hayat veren sanatçı: Müzeyyen Senar

Zeki Müren: Başından vurularak hayatını kaybeden genç kızın ölümündeki sır perdesi aralandıZeki Müren - 05.02.2021

Başından vurularak hayatını kaybeden genç kızın ölümündeki sır perdesi aralandı

Zeki Müren: Meral Zeren kimdir? Meral Zeren kaç yaşında ve nereli? Meral Zeren filmleri! Meral Zeren şimdiki hali!Zeki Müren - 04.02.2021

Meral Zeren kimdir? Meral Zeren kaç yaşında ve nereli? Meral Zeren filmleri! Meral Zeren şimdiki hali!

Zeki Müren: İbo Show konuğu Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine kaç yaşında, nereli?Zeki Müren - 04.02.2021

İbo Show konuğu Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine kaç yaşında, nereli?

Zeki Müren: İbo Show konuğu Gülden Karaböcek kimdir? Gülden Karaböcek kaç yaşında, nereli?Zeki Müren - 04.02.2021

İbo Show konuğu Gülden Karaböcek kimdir? Gülden Karaböcek kaç yaşında, nereli?

Zeki Müren: Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulunduZeki Müren - 31.01.2021

Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu

Zeki Müren: Selami Şahin: Gülhane Parkı'nda yattım, çöpten ekmek yedim; benim hayatım bir romanZeki Müren - 31.01.2021

Selami Şahin: Gülhane Parkı'nda yattım, çöpten ekmek yedim; benim hayatım bir roman

Zeki Müren: Dijitalleşmeye rağmen plağa ilgi arttıZeki Müren - 30.01.2021

Dijitalleşmeye rağmen plağa ilgi arttı

Zeki Müren: Emrah: Ben gelmem hologramım gelsinZeki Müren - 28.01.2021

Emrah: Ben gelmem hologramım gelsin

Zeki Müren: Babam Çok Değişti 'Mehmet Ali Pamuk' kimdir? Çağlar Çorumlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Zeki Müren - 21.01.2021

Babam Çok Değişti 'Mehmet Ali Pamuk' kimdir? Çağlar Çorumlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Zeki Müren: Yılmaz Morgül doğum günü! Yılmaz Morgül kaç yaşında? Yılmaz Morgül kimdir? Yılmaz Morgül şarkıları nelerdir?Zeki Müren - 14.01.2021

Yılmaz Morgül doğum günü! Yılmaz Morgül kaç yaşında? Yılmaz Morgül kimdir? Yılmaz Morgül şarkıları nelerdir?

Zeki Müren: Ozan Doğulu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ozan Doğulu hayatı ve biyografisi nedir?Zeki Müren - 14.01.2021

Ozan Doğulu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ozan Doğulu hayatı ve biyografisi nedir?

Zeki Müren: Müze ve ören yerlerinden 2020'de 6 milyon lira gelir elde edildiZeki Müren - 12.01.2021

Müze ve ören yerlerinden 2020'de 6 milyon lira gelir elde edildi

Zeki Müren: Arto'dan Özdemir Erdoğan'a şaşkına çeviren soru: Geçimsiz olduğunuz için mi eşiniz ve çocuğunuz Amerika'ya kaçtıZeki Müren - 11.01.2021

Arto'dan Özdemir Erdoğan'a şaşkına çeviren soru: Geçimsiz olduğunuz için mi eşiniz ve çocuğunuz Amerika'ya kaçtı

Zeki Müren: Yılmaz Morgül'den Özdemir Erdoğan'a tepki: Gitsin o kapak resmine baksın!Zeki Müren - 11.01.2021

Yılmaz Morgül'den Özdemir Erdoğan'a tepki: Gitsin o kapak resmine baksın!

Zeki Müren: Ünlü isimlerden Zeki Müren hakkında konuşan Özdemir Erdoğan'a tepki!Zeki Müren - 10.01.2021

Ünlü isimlerden Zeki Müren hakkında konuşan Özdemir Erdoğan'a tepki!

Zeki Müren: Zeki Müren kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşında, neden vefat etmiştir? Zeki Müren hayatı ve biyografisi nedir?Zeki Müren - 09.01.2021

Zeki Müren kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşında, neden vefat etmiştir? Zeki Müren hayatı ve biyografisi nedir?

Zeki Müren: Özdemir Erdoğan: Zeki Müren'i izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadıZeki Müren - 09.01.2021

Özdemir Erdoğan: Zeki Müren'i izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı

Zeki Müren: Özdemir Erdoğan'dan rahmetli Zeki Müren'e sert sözler: Kötü bir rol modeldi, onu izleyen çocuklar travma yaşadıZeki Müren - 09.01.2021

Özdemir Erdoğan'dan rahmetli Zeki Müren'e sert sözler: Kötü bir rol modeldi, onu izleyen çocuklar travma yaşadı

Zeki Müren: Müzeler açık mı? 2021 Müzeler açılış kapanış saatleri! Koronavirüs nedeniyle müze ziyaretleri kapatıldı mı?Zeki Müren - 07.01.2021

Müzeler açık mı? 2021 Müzeler açılış kapanış saatleri! Koronavirüs nedeniyle müze ziyaretleri kapatıldı mı?

Zeki Müren: Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayınZeki Müren - 07.01.2021

Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın

Zeki Müren: Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (3)Zeki Müren - 06.01.2021

Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (3)

Zeki Müren: Tarihte bugün ne oldu? 6 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Ocak'ta yaşananlar!Zeki Müren - 06.01.2021

Tarihte bugün ne oldu? 6 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Ocak'ta yaşananlar!

Zeki Müren: Zeki Müren kimdir? Zeki Müren kaç yaşında, nereli? Zeki Müren şarkıları!Zeki Müren - 01.01.2021

Zeki Müren kimdir? Zeki Müren kaç yaşında, nereli? Zeki Müren şarkıları!

Zeki Müren - 01.01.2021
Zeki Müren kimdir? Zeki Müren kaç yaşında, nereli? Zeki Müren şarkıları!
Filmleri, şarkıları kadar kıyafetleri ile de adından söz ettiren başarılı isim Zeki Müren kimdir? Zeki Müren kaç yaşında, nereli? Zeki Müren şarkıları!
Zeki Müren: Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel konuğu Burak Kut kimdir? 2021 Yılbaşı Özel konuğu Burak Kut kaç yaşında, nereli?Zeki Müren - 31.12.2020

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel konuğu Burak Kut kimdir? 2021 Yılbaşı Özel konuğu Burak Kut kaç yaşında, nereli?

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