Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren çıkışına sert tepki: Derdi LGBT ise Bülent Ersoy hayatta

Magazin Bahane programında, Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren hakkında söylediği skandal sözler ele alındı.

Özdemir Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Zeki Müren için "Dış güçler, emperyalistler tarafından kullanılmıştır. Türkiye'nin aile hayatını bozmak için kullanılmıştır. Paşa lakabı bilinçli olarak verilmiştir. Paşa, Türkiye'de askerimizin en şerefli mertebesinden bir tanesidir. 'Sanat Güneşi' denmiştir. Sanat Güneşi hadisesi yanlış bir deyimdir. Yöresel bir değer, sanat güneşi olamaz! Bütün bunlar şöhret içindir. Güzelim sesi belli bir süre sonra; şova, şöhrete, paraya, sansasyona kurban edilmiştir" demişti.

Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Magazin Bahane'de bu sözleri net bir dille kınadı.

HAKAN SOLAKER: ÖZDEMİR ERDOĞAN, ZEKİ MÜREN'İN KEMİKLERİNİ SIZLATIYOR

"Kimsenin yüzünü görmeden sadece sesine hayran kaldığı bir sanat güneşini konuşuyoruz. O yıllarda kabul edilmiş. Özdemir Erdoğan 2025 yılında adamın kemiklerini sızlatıyor. Özdemir Erdoğan bu ülkenin değerli sanatçılarından biri" diyen Hakan Solaker, bazı şarkılarını kendisinin de çok beğendiğini ve oldukça zeki biri olduğuna da inandığını ancak 5 yıldır Zeki Müren çıkışlarını şiddetle kınadığını söyledi. Solaker, Zeki Müren'in hayatını kaybetmiş olması nedeniyle Erdoğan'a yanıt verecek durumda olmadığını da dile getirdi.

GÖKAY KALAYCIOĞLU: BU SÖZLERİ BÜLENT ERSOY'A SÖYLEYEBİLİR Mİ?

Gökay Kalaycıoğlu ise "Özdemir Erdoğan 80 yaşın üzerinde. Bu yaşta ve bu tecrübede olan bir insanla alakalı konuşmak zorunda kaldığım için bir kere kendisini affedemiyorum. Çok kıymetli bir müzisyen, Türkiye'nin değerlerinden bir tanesi. Kendisi ölmüş bir insanın arkasından konuşabiliyorsa ben de o yaştaki bir insan hakkında konuşabilirim diye düşünüyorum. İçinde biriken enerjisini keşke sanatına devam etmekte kullansa biz de kulağımızın silsek, ayaklarımız yerden kesilse...Ben öyle bir Özdemir Erdoğan isterim" dedi ve Solaker'e şu soruyu sordu:

"Bülent Ersoy mesela hayatta. Onun yüzüne Özdemir Erdoğan bunu söyleyebilir mi hayattayken ve o pençeleri dururken? 'Sen Türkiye'nin gündemine değiştirmek üzere dış güçler tarafından yaratılmış ve ortaya atılmış bir bombasın' dese Bülent Ersoy'dan nasıl bir cevap alır?"

"HAYATTA OLAN KİŞİYE SÖYLE"

"Bülent Ersoy o zaman Zeki Müren'in devamı olarak yanıtlayabilir bu soruyu" diyen Solaker, "Topluma atılmış bir bomba çok ağır değil mi yani Zeki Müren herkesin daha yüzünü görmeden star olarak kabul ettiği biri ama sen Türk halkına atılmış bir bomba diyorsun. Zeki Müren'in yıllarında LGBT kavramını kimse bilmiyordu. LGBT'nin 15 yıllık tarihi var. Bülent Ersoy'a da bu eleştiriyi neden yapmıyor? Onun devamı, sahnelerin Diva'sı... Konuşacaksan madem bu kadar cesursan da hayattaki olan kişiye, söyle cevabını da al" şeklinde yanıt verdi.

"BÜLENT ERSOY ÇOK GÜÇLÜ"

"Bülent Ersoy çok güçlü pozisyonda ve çok fazla kitlesi olduğu için kimse Bülent Ersoy'un LGBT bireylerden bir tanesi olduğunu kabul etmiyor, cümle içerisinde bile geçirmiyor. Sağ olsun Bülent Ersoy dahiçbir zaman zaten bu kadere mahkum olan insanlarla alakalı bir konuşma yapmadı bugüne kadar" diyerek Bülent Ersoy'un sessizliğine dikkat çeken Gökay Kalaycıoğlu, Özdemir Erdoğan'ın 'Aç Kapıyı Gir İçeri' isimli şarkısının kapağını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"BU ADAM ÇIPLAK POZ VERDİ"

"Zeki Müren'in kadınsılığı mı yoksa 1970'li yıllarda 'Aç Kapıyı Gir İçeri' eserinde tüm erkeksiliğiyle içinde elinde bir havluyla anadan üryan soyunmak mı? Hangisi daha sapıkça? "Hadi Zeki Müren ya da türevi insanlarda dizginlenemeyen bir dürtü var. Onun bir mazereti olabilir ama Özdemir Erdoğan'ın tepeden tırnağa erkekken anadan üryan soyunmasının bana gerekçesini söyleyin. 'Aç Kapıyı Gir İçeri' derken bu adam çıplak poz verdi, ne demek istiyor?"