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Fazıl Say ve Ebru Şallı'dan Zeki Müren videosuna ilginç yorum

Fazıl Say ve Ebru Şallı'dan Zeki Müren videosuna ilginç yorum
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Sosyal medyada paylaşılan Zeki Müren'in günlük hayatından kesitler sunan video, ünlü isimlerin ilgisini çekti. Ünlü piyanist Fazıl Say ve eski manken Ebru Şallı, videoya ilginç yorumlarda bulundu. Fazıl Say, videonun meditasyon etkisi yarattığını belirtirken, Ebru Şallı ise Zeki Müren'e pilates yaptırmak istediğini söyledi.

Ünlü piyanist Fazıl Say ve manken Ebru Şallı, Zeki Müren'in yıllar önce yayınlanan videosunun altında ilginç yorumlara imza attı.

TRT Arşiv, şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Zeki Müren'in günlük hayatından kesitler sunan bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma Fazıl Say ve eski manken Ebru Şallı'dan üst üste yorumlar geldi.

Ünlü piyanist Fazıl Say, '5 kere seyredince meditasyon etkisi yaratan o efsane video' yorumunda bulunurken, Ebru Şallı, 'Pilates yaptırmak çok isterdim' notunu yazdı.

Ünlülerden Zeki Müren videosuna ilginç yorum

Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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