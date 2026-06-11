'Milli takım beste yarışması' birincisi liseliler, şampiyonluğun gururunu yaşıyor

A Milli Futbol takımının Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marşın belirlenmesi amacıyla düzenlenen beste yarışmasında birinci olan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası yolculuğunda kullanacağı marşın güzel sanatlar liseleri tarafından hazırlanması amacıyla düzenlenen beste yarışmasına Bursa'daki Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinden 4 öğrenci, öğretmenleri Cemil Hadi Bulut, Mehtap Keşan Akdoğan, Mehmet Emin Bilen ve Burhan Büke'nin desteğiyle katıldı.

MEB ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliğinde düzenlenen yarışmada 84 başvuru arasından Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin imzasını taşıyan "Bizim Çocuklar" adlı beste, yarışmanın birincisi seçildi.

"Tribünlerde herkesin dilinde olacağı şekilde besteledik"

Okul Müdürü Remzi Ayaz, AA muhabirine, alınan sonucun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yarışma boyunca güzel bir rekabetin olduğunu belirten Ayaz, kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti.

Ayaz, A Milli Futbol Takımı'na turnuva boyunca başarılar dileyerek, şöyle konuştu:

"Milli takıma tüm Türkiye'nin söyleyebileceği bir marş yapmak hayalimiz olan bir şeydi. Çok marşlar yazıldı ama tribünlerde herkesin söyleyebileceği bir marş yoktu. Biz de oturup bu marşı tribünlerde herkesin dilinde olacağı şekilde besteledik. 'Ruhu sahadan, duası milletten, marşı güzel sanatlar liselerinden' mottosuyla bu muhteşem kapıyı bize açan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu marşla birlikte Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin vücut bulmuş hali olan bu eseri ortaya koyan öğrencilerime, öğretmenlerime ve tekrar bir destekleyen herkese teşekkür ediyorum."

"Bu marşı futbolcu kardeşlerimizin de kesinlikle alıp kullanması lazım"

Projenin danışman öğretmenlerinden Cemil Hadi Bulut da bu başarının ses getirmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Yarışmaya büyük bir ciddiyetle yaklaştıklarını ve buna göre çalışmalar yaptıklarını anlatan Bulut, "Bunu başarılabilecek yetenekli öğrencilerimiz vardı. Büyük bir özveriyle çalıştık." dedi.

Bulut, bu bestenin genç bir nesilden gelmesinin de değerli olduğuna değinerek, "Bence bu marşı futbolcu kardeşlerimizin de kesinlikle alıp kullanması lazım. Onlara büyük bir güç olacağını, büyük bir kuvvet vereceğini şimdiden hissediyoruz. Tribünde söylenebilecek bir marş yapmak istemiştik. Söylerken de yaparken de bu coşkuyla çalıştık." ifadelerini kullandı.

Grubun solist öğrencisi Utku Özçivi de çalışmaların karşılığı birincilikte taçlandırdıklarını söyledi.

Marşı bestelerken milli ruhu ön planda tutuklarını belirten Özçivi, "Bu marşı seslendirmek çok gurur verici ve bir o kadar da heyecanlı. Milli takımdaki abilerimizin de bizi duymasını çok isteriz. Tribünlerimizin de aynı şekilde hissetmelerini isteriz. Buradan öncelikle bize bu ulusu, milleti armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Alya Altındal da ekipçe çok eğlenerek çalıştıklarını ve bunun da karşılığını aldıklarını dile getirdi.

Bu yaşta böyle bir projenin içinde olmanın çok güzel ve gurur verici olduğunu anlatan Altındal, "Güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum."

Nur Aleyna Erçek ise gururlu hissettiklerini ve millet için bir beste yapmanın kendisi iyi hissettirdiğini kaydetti.