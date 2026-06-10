'A Milli Futbol Takımı Beste Yarışması'nın kazananı belli oldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından güzel sanatlar liseleri arasında düzenlenen 'A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Finalleri' temalı beste yarışmasının halk oylamasında, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin besteleyip seslendirdiği 'Bizim Çocuklar' adlı eser, birinci seçildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; MEB ile Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğinde güzel sanatlar liseleri arasında düzenlenen beste yarışmasına 82 eser başvurusu alındı. Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi Türker Tozer, Proje Koordinatörü İbrahim Sarıtaş, orkestra şefi Murat Kodallı, Besteci ve Müzisyen Ali Otyam, Müzisyen Ali Tufan Kıraç ile Oyuncu Oktay Gürsoy'un yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilen 5 eser, halk oylamasına sunuldu. Halk oylaması sonucunda yarışmanın kazananı, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin imzasını taşıyan 'Bizim Çocuklar' adlı eser oldu.

KLİP ÇALIŞMASI YAPILDI

Eser, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri İlker Gerez, Arda Aktüre, Emir Ali Coşkungün ve Emin Utku Özçivi tarafından bestelendi ve seslendirildi. Genç müzisyenlerin performansı hem jüri üyelerinden hem de vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Marşın bestelenmesi ve seslendirilmesi sürecinde öğrencilere destek olan koordinatör öğretmenler Cemil Hadi Bulut, Mehtap Keşan Akdoğan, Mehmet Emin Bilen ve Burhan Büke, genç müzisyenlerin başarılarına katkı sağladı. Halk oylaması sonucunda birinci seçilen 'Bizim Çocuklar' adlı eser için klip çalışması yapıldı. Bursa Merinos Stadyumu'nda yaklaşık 1300 öğrenci ve velinin katılımıyla yapılan çekimlerin ardından klip yayına hazır hale getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı