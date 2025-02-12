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Müziğin ve edebiyatın izinde: Yazar ve besteci Turhan Taşan, anılarını ve eserlerini anlattı

Müziğin ve edebiyatın izinde: Yazar ve besteci Turhan Taşan, anılarını ve eserlerini anlattı
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Mesut Şenol'un sunduğu Papirüs programına konuk olan yazar ve besteci Turhan Taşan, müzikle tanışma sürecini, beste yolculuğunu ve eserlerini anlattı. Taşan, çocukluk yıllarında müziğe olan ilgisini annesinin Zeki Müren dinlemesine bağladı ve kariyerindeki dönüm noktalarını paylaştı.

Besteleri ve müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Turhan Taşan, Mesut Şenol'un Papirüs programında müzik kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Taşan, çocukluk yıllarından itibaren müziğe duyduğu ilgiyi ve ilham kaynaklarını detaylandırdı.

"İLKOKUL YILLARIMDA ZEKİ MÜREN GİBİ ŞARKILARIM OLSUN İSTİYORDUM"

Müziğe olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirten Turhan Taşan, "Müzikle iç içe olmamın nedeni çocukluğumda annemin Zeki Müren dinlemesinden kaynaklı" dedi. İlkokul yıllarında İsmet Nedim ve Zeki Müren gibi besteler yapmayı hayal ettiğini söyleyen Taşan, bu hayalini gerçekleştirmek için adım adım ilerlediğini dile getirdi.

"İLK BESTEMİ 1965 YILINDA NOTERDEN TASDİK ETTİRDİM"

Müzik kariyerindeki ilk resmi adımını 1965 yılında attığını belirten Taşan, ilk bestesini noter tasdikli hale getirdiğini söyledi. O dönemde müzik camiasındaki sanatçıların ve prodüktörlerin daha yapıcı ve destekleyici olduğuna dikkat çeken Taşan, "Plağa okunan şarkılarımın tamamını ikinci ruh halimle yaptım" ifadesini kullandı.

"2 BİN CİLT MÜZİK KİTAPLIĞIM VAR"

Sadece besteci değil aynı zamanda bir araştırmacı ve yazar olduğunu belirten Taşan, müziğe dair geniş bir arşive sahip olduğunu söyledi. "İlk kitabım kadın besteciler oldu, sonrasında ise Türk müziğinde Samsunlu sanatçılar üzerine yazdım" diyen Taşan, müziğe ve edebiyata olan ilgisinin hiç bitmediğini vurguladı. Barış Manço'nun programında çocuklar tarafından seslendirilen "Yıllar Yorgun Ben Yorgun" şarkısının kendisi için özel bir anlam taşıdığını da ifade etti.

Haberler.com / Musa Kara - Kültür Sanat
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