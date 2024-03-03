Maç biter bitmez paylaştılar! Galatasaray'dan Beşiktaş'a şarkılı gönderme

Beşiktaş deplasmanında 1-0 kazanan Galatasaray'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza atıldı.

MAÇ BİTER BİTMEZ PAYLAŞIM

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda salıncakta sallanan üzgün bir kartal ve arka fonda çalan Zeki Müren şarkısına yer verildi. Sarı-kırmzılılar paylaşıma, "Her zaman her yerde en büyük cimbom" notunu da düştü.

İşte o paylaşım;