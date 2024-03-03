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Maç biter bitmez paylaştılar! Galatasaray'dan Beşiktaş'a şarkılı gönderme

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Galatasaray, Beşiktaş deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, salıncakta sallanan üzgün bir kartal ve arka fonda çalan Zeki Müren şarkısına yer verildi.

Beşiktaş deplasmanında 1-0 kazanan Galatasaray'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza atıldı.

MAÇ BİTER BİTMEZ PAYLAŞIM

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda salıncakta sallanan üzgün bir kartal ve arka fonda çalan Zeki Müren şarkısına yer verildi. Sarı-kırmzılılar paylaşıma, "Her zaman her yerde en büyük cimbom" notunu da düştü.

İşte o paylaşım;

Maç biter bitmez paylaştılar! Galatasaray'dan Beşiktaş'a şarkılı gönderme

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Hakan:

Fetösaray yine şampiyon olacak kimse engelleyemez. MHK ellerinde.

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Spectrum:

her maç sonu diğer takımlara bu şekilde paylaşımlar gavatasarayın ne kadar basit bir takım olduğunu gösteriyor. Takım olabilirsin ama ADAM olamazsın..

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