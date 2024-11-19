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Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen Zeki Müren itirafı

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Ajda Pekkan, katıldığı bir programda Zeki Müren ile ilgili anısını paylaştı. Pekkan, Zeki Müren ile yaşadığı mikrofon hadisesini anlatırken, ''Eko verdiler diye kıyameti kopardı. Faşist ruhunu orada gördüm'' dedi.

Süperstar Ajda Pekkan, Gain platformunda yayınlanan Mazhar Alanson ile Misafir programına konuk oldu. Müzik yaşantısı ve kariyeri hakkında merak edilen sorulara yanıt veren Ajda Pekkan, Zeki Müren ile ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti.

Zeki Müren'in sinirli haline tanık olduğunu söyleyen Ajda Pekkan 'Faşist ruhu ilk kez orada gördüm' sözleriyle anlattı.

İşte o açıklama;

'Onunla bir mikrofon hadisemiz vardı bizim. Kare mikrofonlar vardı o zamanlar. Sahnede şarkı söylüyorum, sesim bana boğuk geliyor. Şeref ve Gürsel vardı arkada. Onlara dedim ki 'Bana biraz eko verir misiniz?' dedim. O zamanlar müzik terminolojisini de bilmiyorum sadece eko biliyorum. 'Tabii' dediler, ekoyu verdiler. Programı bitirdim tam içeri giriyorum arkada bir kıyamet kopuyor. Çocuklar dayak yiyor. 'Niye verdiniz ekoyu?' diye. O faşist ruhu ilk kez orada gördüm. Öyle büyüdük zamanında. Ben bunu bile tatlılıkla karşılıyorum.'

Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen Zeki Müren itirafıAjda Pekkan, Zeki Müren

Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen Zeki Müren itirafı
Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Nine bırak yahu ölü adam üzerinden gündeme gelme çabalarını.

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Faşit ruh ne ya... işini düzgün yapmayana fırça atmak gayet normal.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıPerwer:

Müren’de kendi alanının diktatörüydü. Bunu bilmeyen var mı?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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