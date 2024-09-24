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Zeki Müren'in Vefatının 28'inci Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Zeki Müren'in Vefatının 28'inci Yılında Anma Töreni Düzenlendi
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Türk Sanat Müziği'nin efsanevi ismi Zeki Müren, vefatının 28'inci yılı dolayısıyla Bursa'daki kabri başında anıldı. Törene sanatçının yakınları, öğrencileri ve birçok kişi katıldı. Müren'in mirasına sahip çıkma sözü verildi.

Türk Sanat Müziğinin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren'in vefatının 28'inci yılı dolayısıyla Bursa'daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Emir Sultan Mezarlığı'ndaki törene, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının yöneticileri, Bursa Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, sanatçının yakınları ile sevenleri katıldı.

Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner, törende yaptığı konuşmada, onun yeğeni olmaktan gurur duyduğunu anlattı.

Sanatçının, "Ben herkesin Zeki Müren'i olabilirim ama sadece sizin dayınızım." dediğini ifade eden Güner, "Bize, 'Bunu sakın unutmayın. Beni koruyup kollayıp yaşatacak olanlar, sizlersiniz' dedi. Artık ezberlediğim bir cümle bu. Defalarca yineledi. Hiç unutmadık, bu sözü ve unutmayacağız. Bizim görevimiz ancak son nefesimizi verdiğimizde sona erer." ifadesini kullandı.

TEV Bursa Şube Başkanı Sertaç Şipka da Zeki Müren'in mirasçı olarak, TEV ve TSK Mehmetçik Vakfını kendine evlat edindiğini vurguladı.

Ebedi olarak onun mirasına sahip çıkmak ve hedefleri, istekleri doğrultusunda anısını yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Şipka, şunları söyledi:

"Zeki Müren'i Bursa'da daha fazla yaşatmak ve anmak için çalışıyoruz. Üzerimizde çok büyük bir görev var. Zeki Müren, Bursa'da 1931 yılında doğmuş, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Bursa'da yaşamış ve sanatıyla bütün dünyaya nam salmış bir sanatçı. Dolayısıyla onun engin, derin, hem sanatı, kişiliği, değerleri hem yaşam tarzıyla bilmemiz, öğrenmemiz gereken aslında daha çok fazla detayı var. Bursa kent kültürünün ve kent kimliğinin çok önemli bir parçası Zeki Müren. Bunu, günden güne daha fazla yaşatabiliyor olmak, bizlerin aslında bir nevi de boynunun borcu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun."

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız da herkesi, Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından Bursa Kent Müzesi'nde devam eden, Müren'in yaşamı ve sanat hayatını anlatan "Elbet Bir Gün Buluşacağız" sergisini görmeye davet etti.

Tören, dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat

Zeki Müren Tören bursa

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