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Bursa'da Zeki Müren Şarkılarıyla Unutulmaz Gece

Bursa'da Zeki Müren Şarkılarıyla Unutulmaz Gece
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Bursa'da düzenlenen 'Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında' konserinde müzikseverler bir araya geldi. Konserde, Zeki Müren'in ünlü şarkıları seslendirildi ve yeğeni Özlem Güner, sanatçı ile yaşadığı anıları paylaştı.

Bursa'da müzikseverler "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" konserinde buluştu.

Osmangazi Belediyesince Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Turgay Kızıltuğ yönetti.

Gecede sahne alan Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner, şarkı aralarında Zeki Müren ile olan anılarını paylaştı.

Konserde, Zeki Müren'e ait "Gözlerin Doğuyor Gecelerime", "Dilek Taşı" ve "Unut Sevme Beni" gibi şarkılar seslendirdi.

Gecenin sonunda solistler ve koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel

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