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Sanat Güneşi Zeki Müren, Bodrum'daki müze evinde mevlitli anmayla yad edildi

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Sanat Güneşi Zeki Müren, Bodrum'daki müze evinde mevlitli anmayla yad edildi
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Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 30'uncu yılında Bodrum'daki müze evinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen anmada mevlit okundu.

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 30'uncu yılında, son yıllarını geçirdiği ve daha sonra müzeye dönüştürülen Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde anıldı.

"Sanat Güneşi" olarak tanınan ve mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfına (TEV) bağışlayan Zeki Müren için düzenlenen anmada mevlit okundu. Sanatçıyla ilgili konuşmaların yapıldığı programda, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ile Bodrum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen anma etkinliği kapsamında vatandaşlar sanatçının, müze olarak hizmet veren iki katlı evini ziyaret ederek, eşyalarını inceledi.

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü İsmail Şanlı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş ile TEV Genel Müdürü Melike Koçoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA
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