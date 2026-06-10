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A Milli Futbol Takımı beste yarışmasının kazananı Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri oldu

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Milli Eğitim Bakanlığı ve TFF iş birliğiyle düzenlenen 'A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Finalleri' temalı beste yarışmasında, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin eseri 'Bizim Çocuklar' halk oylamasıyla birinci seçildi. Eser, profesyonel klip çalışmasıyla desteklenecek.

Güzel sanatlar liseleri arasında düzenlenen "A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Finalleri" temalı beste yarışmasının halk oylamasında, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin besteleyip seslendirdiği "Bizim Çocuklar" adlı eser, birinci seçildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in A Milli Futbol Takımı için Dünya Kupası sürecinde kullanılacak marşın güzel sanatlar liseleri tarafından hazırlanması yönündeki açıklamasının ardından düzenlenen yarışmanın kazananı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğinde güzel sanatlar liseleri arasında düzenlenen beste yarışmasına 82 eser başvurusu alınmıştı. Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi Türker Tozer, Proje Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş, orkestra şefi Murat Kodallı, Besteci ve Müzisyen Ali Otyam, Müzisyen Ali Tufan Kıraç ile Oyuncu Oktay Gürsoy'un yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilen 5 eser, halk oylamasına sunuldu. Halk oylaması sonucunda yarışmanın kazananı, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin imzasını taşıyan "Bizim Çocuklar" adlı eser oldu.

Jüriden büyük beğeni aldı

Eser, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri İlker Gerez, Arda Aktüre, Emir Ali Coşkungün ve Emin Utku Özçivi tarafından bestelendi ve seslendirildi. Genç müzisyenlerin performansı hem jüri üyelerinden hem de vatandaşlardan geçer not topladı. Marşın bestelenmesi ve seslendirilmesi sürecinde öğrencilere destek olan koordinatör öğretmenler Cemil Hadi Bulut, Mehtap Keşan Akdoğan, Mehmet Emin Bilen ve Burhan Büke, genç müzisyenlere yardımda bulunduğu belirtildi. Halk oylaması sonucunda birinci seçilen "Bizim Çocuklar" adlı eser için profesyonel bir klip çalışmasının da ayrıca yapıldığı ifade edildi. Bursa Merinos Stadyumu'nda yaklaşık 1300 öğrenci ve velinin katılımıyla yapılan çekimlerin ardından klibin yayına hazır hale getirildiği açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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