Bülent Ersoy, Zeki Müren'in kıskançlığından bahsetti

Safiye Soyman ve Banu Alkan ile "Dünya Güzellerim Masada" programında yeniden bir araya gelen Bülent Ersoy, her hafta açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü isim, son olarak Zeki Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu söyleyerek başından geçenleri anlatmıştı.

"BANA OLAN KISKANÇLIĞINDAN ÖLDÜ"

"Hiç kimse bilmez bunu" diye sözlerine başlayan Bülent Ersoy, "Müzeyyen Senar bana 'Benim yerimi alacaksın' derdi. Zeki Müren de bunu duyunca 'Allah'ım bu Japon'un canına al' demiş benim için. O bana 'Japon Çiçeği' derdi.

Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş, sonra da 'Siz bunu benden çaldınız' diye şikayetçi olmuş. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı. Bana olan kıskançlığından öldü" demişti.

Bülent Ersoy'un bu sözleri magazin gündemine bomba gibi düşerken Yılmaz Morgül de sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Morgül, isim vermeden Diva'ya tepki gösterdi.

"28 YIL SONRA BU NEYİN KİNİ?"

Morgül, açıklamasında "Ölmüş bir insanın arkasından onu yargılayıcı, aşağılayıcı konuşmak hangi inanca sığar? Ölmüş insanın arkasından rahmet verilir. Zeki Müren yaşarken neden bunları söylemediler?

28 yıl sonra bu neyin kinidir, neyin nefretidir? Böyle fütursuzca beyanatlar vermek bitmiş bir insanın konuşmalarıdır. Bu konuşmaları yapan kişi de benim için bitmiş bir sanatkardır. Allah kendisine merhamet versin inşallah" ifadelerini kullandı.

"ZEKİ MÜREN KİMSEYİ KISKANMAZDI"

Öte yandan Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner de iddialara kayıtsız kalmayarak Ersoy'a tepki göstermiş ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Böyle bir efsanenin ardından konuşulanlar son derece üzücü. Biz dayımla bu ismi (Bülent Ersoy) hiç konuşmazdık. Zeki Müren kimseyi kıskanmazdı.

Öyle büyük bir çınardan nemalanmak isteyenler hep olacaktır. Başka türlü gündeme gelemeyenler onun adını kullanarak gündeme gelmeye çalışıyor"