Bülent Ersoy'dan meslektaşlarına ağır gönderme

Bülent Ersoy'dan meslektaşlarına ağır gönderme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bülent Ersoy, Antalya Açıkhava konseri sonrası sosyal medyada yaptığı açıklamayla playback yapan sanatçılara yüklendi. "Zaferlerin kadınıyım" diyen Diva, sahnede 'okuyormuş gibi' yapanları "Sahtekar" ve "Yalancılar" diye nitelendirdi. "Sesiniz yoksa halkı kandırmayın; defolun, gidin evlerinize" diyen Ersoy, ustaları Müzeyyen Senar ve Zeki Müren'i anarak "Onların hakkından ancak ben gelirim" dedi.

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamalarla yine gündem yarattı. Geçtiğimiz günlerde 16 bin liralık alacağını sosyal medya üzerinden talep ederek dikkatleri üzerine çeken Ersoy, bu kez Antalya Açıkhava konseri sonrası meslektaşlarını hedef aldı.

"ZAFERLERİN KADINIYIM" VURGUSU

Antalya'daki konserinde salonu tamamen doldurduğunu vurgulayan Diva, playback yapan sanatçılara ağır eleştiriler yöneltti. Paylaşımına "Kamuoyunun Dikkatine! Ben, zaferlerin kadınıyım… Hadi evlerinize… Haydeee!!!" sözleriyle başlayan Ersoy, teknolojinin arkasına sığınıp sahnede 'okuyormuş gibi' yapanları 'sahtekar' ve 'yalancı' olarak nitelendirdi.

"SESİNİZ YOKSA HALKI KANDIRMAYIN"

"Sesiniz yoksa insanları kandırmayın; defolun, çekin gidin evlerinize!" diyen 74 yaşındaki sanatçı, sahnede hiçbir teknolojik yardım almadan gırtlağını parçalarcasına şarkı söylediğini belirtti. Ersoy, "İşte halka saygı, alın teri, doğruluk ve dürüstlük budur" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy'dan meslektaşlarına ağır gönderme

MÜZEYYEN SENAR VE ZEKİ MÜREN'E GÖNDERME

Açıklamasında, ustaları Müzeyyen Senar ve Zeki Müren'i de anan Ersoy, "Bugün yaşanan rezillikleri görselerdi, musiki adına içiniz kan ağlardı. Ama merak etmeyin, onların hepsinin hakkından ancak ben gelirim" dedi.

PLAYBACK PROTESTOSUNU ANLATTI

Ersoy, "Çok meşhur" olarak tanımladığı bir sanatçının konserinde izleyicilerin playback yapıldığını fark edip salonu terk ettiğini anlattı. "Okuyamıyorsunuz! Geçmişteki birikimlerinizden yiyorsunuz ama hazıra dağ dayanmaz" diyen sanatçı, playback yapanların halk tarafından protesto edileceğini belirtti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Uzun süredir tedavi gören şarkıcı Ayla Başar'dan acı haber

Uzun süredir tedavi görüyordu! Acı haber geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Çok doğru bir tepki ama gerçekte olan ise gidenlerde ses sanatçısı gözüyle değil göt satıcısı gözüyle gidiyor...nerede emel sayınlar ayarında sanat icra edenler..varsa da ön planda değiller...çünkü millette gerçek sanat ve sanatçıyı anlayacak irade de kalmadı gibi..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Kimse Bülent Ersoy'u kızdırmasın. Kendisi Vatanı için 18 ay Askerlik yapmış eski delikanlılardandır.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en sıcak ili! Termometreler 46,6'yı gösterdi

Türkiye'nin en sıcak ili! Termometreler 46,6'yı gösterdi
Ofisinde çıplak gezip kadın çalışanları taciz eden doktorun diploması iptal edildi

Kadın çalışanları taciz eden doktorun diploması iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.