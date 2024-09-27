Girişini dinlediğiniz 'Ben Zeki Müren' adlı şarkıda Zeki Müren hangisini söylemez? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Girişini dinlediğiniz "Ben Zeki Müren" adlı şarkıda Zeki Müren hangisini söylemez?, sorusu soruldu. Peki Girişini dinlediğiniz "Ben Zeki Müren" adlı şarkıda Zeki Müren hangisini söylemez? sorusu cevabı ne?

GİRİŞİNİ DİNLEDİĞİNİZ "BEN ZEKİ MÜREN" ADLI ŞARKIDA ZEKİ MÜREN HANGİSİNİ SÖYLEMEZ?

• A-) Hülyalarla yaşıyorum.

• B-) Dostluklarla yaşıyorum

• C-) Şarkılarla yaşıyorum.

• D-) Alkışlarla yaşıyorum.

Cevap : A