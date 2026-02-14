83'lük terzi, ilk günkü aşkla mesleğini sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta 12 yaşındayken terziliğe başlayan ve bu süreçte ünlü sanatçı Zeki Müren'in de terziliğini yapan 83 yaşındaki Mustafa Kekeç, mesleğini 71 yıldan bu yana ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan Mustafa Kekeç (83), 12 yaşındayken terziliğe başladı. Bir süre İstanbul'da da çalışan Kekeç, 1961 yılında ünlü sanatçı Zeki Müren'inde terziliğini yaptı. İlerleyen yaşına rağmen Kekeç, Kahramanmaraş'ta 4 metrekarelik dükkanında hizmet vermeye devam ediyor.

Terzi Mustafa Kekeç, "1942 doğumluyum. Dere Köprüsü'nün beri tarafında Mehmet Ali Usta diye bir terzi ustam vardı. 1955 yılında onun yanına çıraklığa gittim ve orada bir müddet çalıştım. Çalıştıktan sonra aşağı yukarı kalfa oldum ve çeşitli yerlerde çalıştım. Daha sonra 1960-1961 yılları arasında İstanbul'a gittim. İstanbul'da da tekstil işine devam ettim. Çeşitli yerlerde çalıştım" dedi.

" Zeki Müren'e de kostüm diktim"

Zeki Müren'e kostümünü diktiğini de anlatan Kekeç, "İstanbul'da bir ustanın yanında çalışırken ünlü sanatçı Zeki Müren için dikilen kostümün işçiliğini yaptım. Bir ara arkası kuyruklu bir elbise dikiyordum. İsmi kostüm müydü, şu an unuttum. O işi yaptım ve prova yapıldı. Sonra tekrar geri geldi. Ben o işi bitirdim. İş bittikten sonra ustalarla çalıştığımız yer farklıydı. Ustam beni çağırdı. 'Acaba bu işte bir arıza mı vardı?' diye şüphelendim ve gittim. Gördüm ki bu elbise Zeki Müren Bey'in elbisesiymiş, arkası kuyruklu bir elbise. Ustam, 'Bu işçiliği bu çocuk mu yaptı?' dedi. 'Evet' deyince bize teşekkür etti. O şekilde bir defa Zeki Müren'i görmüş oldum. Benim nazarımda çok mütevazı, olgun bir insandı" diye konuştu.

"Gençler sanatkar olsun"

Mustafa Kekeç, terzilik sayesinde 8 çocuk büyüttüğünü de anlatarak, "Bütün insanlara da diyorum ki sanatkar olun, gençler de sanatkar olsun. Ebeveynlere de diyorum ki çocuklarımızı herhangi bir sanata veriniz. Sanatkarlar ölür ama sanat ölmesin. Onun için rica ediyorum, herkes çocuklarını sanata versin" dedi.

"Gençler genelde hazıra yöneliyor"

Müşterilerden Mehmet Koyupekmez, "Mustafa amca sağ olsun, bizim işlerimizi görüyor. Allah kazancını bol eylesin. Gençler genelde hazıra yöneliyor. Biliyorsunuz, baba parasıyla geçindikleri için, ne diyeyim, pantolonun birini çıkarıp birini atıyorlar. Hacı abime de iş kalmıyor. Bizim gibi ihtiyarlar geldiği zaman Mustafa abinin hem yüzünü güldürüyor hem de muhabbet ediyoruz" dedi.

"Mağazada tadilat yaptırmıyorum"

Fatma Su İstekli ise, "Yaklaşık üç senedir burada yaşıyorum. Aynı zamanda Gaziantep'te okuyorum. Oradan alışveriş yaptığım zaman kesinlikle mağazada tadilat yaptırmıyorum, direkt Mustafa amcaya geliyorum. Hem çok uygun yapıyor hem çok kaliteli çalışıyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ