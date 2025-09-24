Zeki Müren Bodrum'da dualarla anıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Sanat Güneşi' Zeki Müren, ölümünün 29'uncu yıl dönümünde dualarla anıldı.

Tüm mal varlığını TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan 'Sanat Güneşi' Zeki Müren, vefatından bu yana olduğu gibi iki vakıf tarafından çok sevdiği Bodrum'da anıldı. Zeki Müren'in Bodrum'da yer alan ve müze olarak kullanılan evinde halka açık mevlit okutuldu. Anma programına TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Bodrum Belediyesi Koordinatörü Emel Çakaloğlu, Bodrum Kaymakamı'nın eşi Nuray Sırmalı, Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'ÇOK ÖZEL BİR YÖNÜ VARDI, HAYIRSEVERDİ'

Programda konuşan Bodrum Belediyesi Koordinatörü Emel Çakaloğlu, "Bir yılı daha onsuz geçirdik. Ruhu şad olsun, bugün güzel gönüllü insanımızın yanındayız. Rahmetle, sevgiyle anacağız" diye konuştu.

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı, "Rahmetli Sanat Güneşimiz Zeki Müren gibi değerli bağışçılarımızın bağışlarıyla Mehmetçik Vakfı kurulduğu tarihten bu yana 43 yılda yaklaşık 57 bin kişiye yardım yapmış. Halihazırda 16 bin 759 kişiye, ki bunlar şehit aileleri, çocukları, gazilerimiz, engellilerimiz, ailelerimizdir, düzenli olarak aylık 70 milyon bağış yapan bir vakıf haline gelmiştir. Bu konuda en büyük destek, rahmetli Zeki Müren gibi hayırsever bağışçılarımızdır. Sadece sanatçı kişiliği değil, mütevazı duruşu, eğitime verdiği destek, vatanperverliği, asker sevgisi, Mehmetçik sevgisi ile kültürüyle, birikimiyle hepimizin gönlüne taht kurmuş Sanat Güneşimiz Zeki Müren'in tekrar ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ise "Zeki Müren çok özel biriydi, anlatmak kolay değildi. Zeki Müren, Güzel Sanatlar Akademisi'nde desen, tasarım eğitimleri aldı. Güfteleri var, icraları var ve Türkiye'nin 'Sanat Güneşi'ydi. ve Türkiye'nin en güzel konuşanı, hepimizin televizyonlarına, radyolarına girmiş, bizden, ailelerimizden biri olmuş biriydi. Ama Zeki Müren'in çok özel bir yönü daha vardı ki o da hayırseverliğiydi. Bugün, Zeki Müren sayesinde yüzlerce, binlerce Türk genci okuma imkanı buldu. Bütün mal varlığını Mehmetçik ve Türkiye Eğitim Vakfı'na bırakmıştı" dedi.

Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner de "Burada hayatımızı geçirdik. Değerli vakıflara aile mirasımızı birlikte kararlar alarak bağışladık. Burada olmayı arzu ettim, her zaman kabir başında oluyoruz. Şehitlerimiz, gazilerimiz bizim için çok kıymetli. Aile olarak aldığımız kararla Mehmetçik Vakfı ve Eğitim Vakfı'na bu miras paylaştırıldı. Biz aile olarak her zaman bunun kıvancını yaşadık" diye konuştu.

Program sonunda vatandaşlara ikramlarda bulunulurken, daha sonra vatandaşlar Zeki Müren'in evini ziyaret etti.