Yılmaz Morgül, Zeki Müren'i hedef alan Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu: Kibirli, kıskançlığınızdan insanlara neler yaşattınız

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde kendi programında yaptığı açıklamada Zeki Müren'i hedef alarak "Acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama kıskançlığından öldü" dedi. Sözleriyle magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Ersoy'a bir tepki de Yılmaz Morgül'den geldi. Aramızda Kalmasın programına konuk olan Morgül, Ersoy'un yıllarca birçok sanatçıyla uğraştığını ve çok kibirli olduğunu söyledi.

"DEVRAN ÇAĞLAR SİZİN KISKANÇLIĞINIZ YÜZÜNDEN ÖLDÜ"

TV8 ekranlarında yayınlanan programa konuk olan Morgül, şu ifadeleri kullandı: "Ben 28 yıldır bunları bizzat yaşadım. Sizin bana yaşattıklarınız ne olacak? Siz Türkiye'nin en kıskanç sanatçısısınız. Bütün şarkılarımı yasaklatıp yayından kaldırdınız. Siz de kıskançlığınızla Devran Çağlar'ın psikolojisini alt üst ettiniz. Senelerce kendine gelemedi. Devran sizin kıskançlığınız yüzünden öldü. Rahmetle anıyorum. Hepimizle uğraşıyorsunuz.

"SİZ KİBRİN EN BÜYÜK TEMSİLCİSİSİNİZ"

"Siz benim için bitmiş bir insansınız. Efendiliğin, gerçek sanatçılığın temsilcisi. Siz asla o saygıya ulaşamayacağınız için 28 yıldır içinizde olan kıskançlığınızı topluma aktararak yakışmayacak davranışlar sergilediniz. Sizin adınıza çok üzülüyorum. Siz benim sevgimi ve saygımı yok ettiniz. Kibir en büyük günahtır. Siz kibrin en büyük temsilcisisiniz. Neymiş paşa değilmiş? Bu unvan saygınlığından dolayı verilmiştir."

"BU KONUŞMALARLA KENDİNİZİ BİTİRDİNİZ"

"Diva diye bir unvan Türk müziğinde var mıdır? Siz verdirdiniz o unvanı. Tek Diva Leyla Gencer'dir. Diva unvanı olsaydı, Müzeyyen Senar olurdu, Emel Sayın olurdu. Siz Müzeyyen Senar taklidisiniz! Şu anda yaşayan Mustafa Sağyaşar, Muazzez Abacı, Nesrin Sipahi, Mustafa Keser, Emel Sayın. Bu saydığım insanlar seni nota diye alır duvara tablo diye asarlar. Bu konuşmalarla kendinizi de bitirdiniz. Vah vah vah. Siz asla Zeki Müren beyefendinin saygısına ulaşamayacaksınız. Kibir mahvetti sizi."

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