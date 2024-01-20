Yılmaz Morgül'den Bülent Ersoy'a... ÇOK KONUŞULACAK DEVRAN ÇAĞLAR İDDİASI; 'KİBİR SİZİ MAHVETTİ!'

Bülent Ersoy, 'Dünya Güzellerim Masada' programında yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. "Zeki Müren mi büyük, Bülent Ersoy mu?" sorusu üzerine ünlü sanatçı, "Rahmetli çok önemli bir stardı.

Sanat ve şov açısından gerçek bir şovmendi. Müzeyyen Senar, bana 'Sen benim yerimi alacaksın' derdi. Zeki Müren de bana 'Japon Çiçeği' derdi. Müzeyyen Senar'ın sözlerini duyunca benim için 'Allah'ım bu Japon'un canına al' demiş.

Bunu yanında çalışanlarından duydum" ifadelerini kullanmıştı.

"BUNU KİMSE BİLMEZ"

Diva, "Bunu kimse bilmez ama beni kıskançlığından öldü. 36 tane hap kullanıyordu normalde ama öldüğü gün hiç ilaçlarını almamış. Orada da kalp krizi geçirip öldü" şeklinde konuşmuştu.

"BUNLAR FANİ ŞEYLER ERSOY"

Yılmaz Morgül'e, geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'un Zeki Müren'le ilgili sözleri sorulmuştu. Sanatçı ise şöyle konuşmuştu:

Ersoy, biliyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük dev anıtı bizim kıymetli Çanakkale şehitliği yapılması aşamasındaki en büyük emeği maddi ve manevi şekilde 44 ücretsiz konser veren büyük sanat Güneşi Zeki Müren'den başkası değildir.

Edindiği tüm malı yine devletine hibe etmiş bir sanatçıdır. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne ne taş koymuş, ne eser bırakmış ki ölen bir insanın arkasından bu sözleri sarf ediyor. Onun bildiği tek şey ise görgüsüzce kürk, pırlanta ev araba bunlar fani şeyler Ersoy.

CANLI YAYINDA KONUŞTU

TV8'de yayımlanan 'Aramızda Kalmasın' programına katılan Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'un Zeki Müren'le ile ilgili iddialarına şoke eden bir yanıt verdi.

"DEVRAN ÇAĞLAR'IN PSİKOLOJİSİNİ ALT ÜST ETTİNİZ"

Morgül, "Siz de kıskançlığınızla Devran Çağlar'ın psikolojisini alt üst ettiniz. Senelerce kendine gelemedi. Devran sizin kıskançlığınız yüzünden öldü. Rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

"MÜZEYYEN SENAR TAKLİDİ!"

Sert sözlerine devam eden 60 yaşındaki şarkıcı, "Siz benim için bitmiş bir insansınız" dedi.

Efendiliğin, gerçek sanatçılığın temsilcisi. Siz asla o saygıya ulaşamayacağınız için 28 yıldır içinizde olan kıskançlığınızı topluma aktararak yakışmayacak davranışlar sergilediniz. Sizin adınıza çok üzülüyorum.

Siz benim için bitmiş bir insansınız. Kibir en büyük günahtır. Siz kibrin en büyük temsilcisisiniz. Neymiş paşa değilmiş? Bu ünvan saygınlığından dolayı verilmiştir. Diva diye bir unvan Türk müziğinde var mıdır? Siz verdirdiniz o unvanı.

Tek diva Leyla Gencer'dir. Diva unvanı olsaydı, Müzeyyen Senar olurdu, Emel Sayın olurdu. Siz Müzeyyen Senar taklidisiniz!

"KİBİR SİZİ MAHVETTİ"

"Şu anda yaşayan Mustafa Sağyaşar, Muazzez Abacı, Nesrin Sipahi, Mustafa Keser, Emel Sayın. Bu saydığım insanlar seni nota diye alır duvara tablo diye asarlar" diyen Morgül, "Bu konuşmalarla kendinizi de bitirdiniz.

Vah vah vah. Siz asla Zeki Müren beyefendinin saygısına ulaşamayacaksınız. Kibir mahvetti sizi…" açıklamasında bulundu.