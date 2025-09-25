Haberler

Zeki Müren'i Anma Gecesi Bursa'da Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Bursa'da düzenlenen Zeki Müren'i Anma Gecesi'nde Yıldırım Bekçi ve Melihat Gülses, Zeki Müren'in sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere sanatseverlerin ilgisi yoğundu.

Bursa'da düzenlenen " Zeki Müren'i Anma Gecesi"nde Yıldırım Bekçi ve Melihat Gülses, Zeki Müren'in şarkılarını seslendirdi.

Osmangazi Belediyesince Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gecede ayrıca sahne alan Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Zeki Müren'in sevilen ve unutulmayan şarkılarını söyledi.

Konserde solist Yıldırım Bekçi ve Melihat Gülses, "Eski Dostlar", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin", "Şimdi Uzaklardasın" ve "Ringo Ringo Şişeler" gibi eserleri seslendirdi.

Gecenin sonunda Yıldırım Bekçi ve Melihat Gülses, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

