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Bodrum Kalesi'nde Zeki Müren için düzenlenen 30. yıl konserine yoğun ilgi gösterildi

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Türk sanat müziğinin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 30. yılında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen konserle anıldı. Hayranların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte alan doldu, bazı vatandaşlar konseri ayakta izledi.

Türk sanat müziğinin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 30. yılında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen konserle anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen "Sanat Güneşi" Zeki Müren için düzenlenen anma programı kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde solist Süleyman Öztaş ile sanatçı Gökhan Sezen sahne aldı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki konsere Zeki Müren hayranları yoğun ilgi gösterdi. Alanın dolması nedeniyle bazı vatandaşlar konseri ayakta izledi.

Sanatçılar gece boyunca Zeki Müren'in sevilen eserlerini seslendirdi. Konseri izleyenler de sanatçının eserlerine eşlik ederek anma programına katıldı.

Konsere, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü İsmail Şanlı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA
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