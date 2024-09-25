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Zeki Müren, Bodrum'da Konserle Anıldı

Zeki Müren, Bodrum'da Konserle Anıldı
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Türk Sanat Müziği'nin efsanevi ismi Zeki Müren, ölümünün 28'inci yılında Bodrum'da düzenlenen konserle anıldı. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, sanatçının eserleri seslendirildi.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı.

Sanatçının mal varlığını bağışladığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla Bodrum Antik Tiyatro'da konser düzenlendi.

Oyuncu Hakan Bilgin'in sunuculuğunu yaptığı konserde, sanatçılar Umut Akyürek ve Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

"Sanat Güneşi" olarak tanınan Zeki Müren'in binlerce hayranı konsere ilgi gösterdi. Zeki Müren'e ait eserlerin seslendirildiği konserde, müzikseverler şarkılara eşlik etti.

Sanatçılar Aysev ve Akyürek, sahnede yaptıkları konuşmada, gecede sahne almaktan ve Zeki Müren'i anmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, alanı dolduran dinleyicilere teşekkür etti.

Konseri, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş, eski devlet bakanlarından İmren Aykut'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi ilgiyle dinledi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat

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