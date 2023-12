Eskişehir'de 'Sanat Güneşi' Ali Rıza Işık, Bahşişlerle Geçimini Sağlıyor

Eskişehir'de yaşayan Ali Rıza Işık, sesinin Zeki Müren'e benzemesiyle tanınıyor ve vatandaşlardan aldığı bahşişlerle geçimini sağlıyor. Işık, her mevsim aralıksız şekilde sanatını icra ediyor ve playback iddialarına çıplak sesle cevap veriyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan Ali Rıza Işık, 65 yaşına gelmesine rağmen sanattan kopamadı. Bölge halkı tarafından özellikle Hamamyolu Caddesi ve Porsuk Bulvarı üzerinde şarkı söylemesiyle tanınan Işık, hava şartlarının zorluğuna aldırmadan her mevsim aralıksız şekilde sanatını icra ediyor. Emekli maaşı olmadığı için bahşişler ile geçimini sağlamaya çalışan Işık'ın sesi pek çok vatandaş tarafından Zeki Müren'e benzetilirken, bazı vatandaşlar ise ses benzerliğine şaşırarak Işık'ın playback yaptığını düşünüyor. Böyle iddialar karşısında vatandaşlara çıplak sesle de sanatını sergileyen Işık, bu tarz söylemlerin kendisi açısından gurur verici olduğunu ifade ediyor. Neredeyse her gün sokaklarda olan Sanat Güneşi, evden çıkmadan önce kendi odasına kurduğu sahnede prova yapıyor.

"Evin ekmeği çıktığı zaman bugünkü halimize şükrediyoruz"

Sözlerine, sağladıkları katkılardan dolayı vatandaşlara teşekkür ederek başlayan Işık, "Kimin ne kadar verdiği belli olmuyor. Milletin sıkıntısı oluyor, kimi veriyor, kimi veremiyor. Günlük kazancım 100 ya da 150, bazen 200 TL'ye kadar çıkabiliyor. Çok nadir de düşüyor. Bir gün 150-200 TL alabilirsiniz, ertesi gün 50-100 TL'ye kadar düşebilir. Ben alkol ve sigara kullanmıyorum. Bir engelli biraderim var, o da sadece sigara içiyor. Evin ekmeği çıktığı zaman bugünkü halimize şükrediyoruz. Şu anda Eskişehir'de herkes beni Zeki Müren'e benzetiyor. O ölmedi, yaşıyor, iyi ki varsın diyorlar" dedi.

"Bizim amacımız şehrimizdeki sanatı yaşatmak"

Bugüne kadar çok teklif aldığını ancak çoğunu kabul etmediğini söyleyen Işık, hep salon sanatçılığını tercih ettiğini belirtti. Sokak sanatçılığının ise en büyük hayallerinden birisi olduğunu dile getiren Ali Rıza Işık, "Hep derdim ki 'Bir gün şöyle Hamamyolu gibi yerde şarkı söylesem ve millet beni tanısa ya da burada bir düğün olsa ve programa katılsam.' Hayal gerçek oldu derler. Kazım Başkan sayesinde bir yönerge aldık. Bir Cuma günü iş olur mu olmaz mı diye gitmemiştim. İstanbul'dan gelen tur beni sormuş. Seviyorlar, görüyorlar, nereye gitsem fazlasıyla ilgi oluyor. Ben çok mutlu oluyorum. Yaşatmaya çalışıyorum. Kimi diyor ya, Zeki Müren ölmemiş, yaşatıyorsun. Bizim amacımız şehrimizdeki sanatı yaşatmak. Büyük sanatçılardan da bana yorum yapan çok oldu. Ümit Besen ve Ferdi Özbeğen'de okuyorum. Bazen bana diyorlar ki, 'Bunu sen okumuyorsun, playback yapıyorsun.' Bazen insanlar inanamıyorlar. Seslerimizin böyle benzer olamayacağını düşünüyorlar. Cenab-ı Allah böyle bir kabiliyet vermiş. Ama ben onlara hiç kızmıyorum çünkü beni büyük sanatçılarla aynı kefeye koyuyorlar" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR