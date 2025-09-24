Zeki Müren'in Vefatının 29. Yılı Anma Töreni Düzenlendi

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren'in vefatının 29. yılı dolayısıyla Bursa'daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

"Sanat Güneşi"nin Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma törenine, sanatçının yakınları, dostları, Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, törende yaptığı konuşmada, Müren'e Allah'tan rahmet diledi.

Müren'i hem kıymetli eserleriyle hem de güzel kalbi ve yaptığı iyiliklerle tanıdıklarını dile getiren Taşkın, şöyle konuştu:

"Kıymetli büyüğümüzü anıyoruz. 29. ölüm yıl dönümü. Çok az insana nasip olmuştur, 29 yıl sonra hiçbir zorunluluk olmadan bu kadar insan buraya gelip, ruhuna Fatih'a okuyup onu sevgiyle, özlemle anacağız. Bu çok kıymetli. Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı olarak saygıyla, özlemle her sene kendisini anıyoruz. Türk Eğitim Vakfında okuttuğu 4400'e yakın öğrenciye umut oldu. Bugün hem sanatıyla hem güzel kalbiyle anıyoruz."

Duaların edilmesiyle sona eren törenin ardından Emirsultan Camisi'nde mevlit okutuldu.

Bursa Kent Müzesi'nde de Zeki Müren'in sanat hayatını, kişisel eşyalarını ve anılarını yansıtan "Elbet Bir Gün" adlı sergi ziyarete açıldı.