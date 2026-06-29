Zeki Müren'e komşu hatıra: Erzurum Olgunlaşma Enstitüdeki tarihî takım

Erzurum'da iki öğretmen tarafından yapılan bir araştırma çalışması sırasında dikkat çeken köşe takımı, hem yansıttığı dönem hem de şehir hafızası noktasında önemli izleri barındırıyor.

Araştırmacı Taner Özdemir, şehirlerin hafızasının yalnızca arşivlerde saklanan belgelerde, eski fotoğraflarda ya da tarih kitaplarının sayfalarında yaşamadığını hatırlatarak, "Kimi zaman bir kapının tokmağında, kimi zaman yıllanmış bir masada, kimi zaman da bir köşe takımında saklıdır. Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nün VIP salonunda yıllardır sessizce duran pirinç gövdeli, kırmızı kadife döşemeli köşe takımı da böylesi bir hatıranın taşıyıcısı olarak karşımıza çıkıyor. İlk bakışta zarif işçiliğiyle dikkat çeken bu takım, uzun yıllardır enstitü binasının önemli parçalarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Çoğu ziyaretçi için yalnızca şık bir mobilya gibi görünse de, yapılan araştırmalar bu takımın Erzurum'un eğitim ve kültür tarihine uzanan özel bir hikayeye sahip olduğunu ortaya koydu" dedi.

"Geçmişten günümüze ulaşan nadir eşyalardan"

Bu hikaye, Vakanüvist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Taner Özdemir ile Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi rehberlik öğretmeni Hüsna Ayaz tarafından yürütülen arşiv ve saha çalışmaları sırasında gün yüzüne çıktı. Eski okul kayıtları, anı defterleri, fotoğraflar ve döneme tanıklık eden kişilerden elde edilen bilgiler bir araya getirildi. Birbirinden bağımsız görünen ayrıntılar zamanla birleşti ve unutulmaya yüz tutmuş bir hatıra yeniden görünür hale geldi. Elde edilen bilgilere göre söz konusu köşe takımı, 1980'li yılların ortalarında gerçekleştirilecek önemli bir devlet ziyareti öncesinde okul yönetimi tarafından temin edildi. Dönemin gözde tasarımları arasında yer alan takım, pirinç işlemeleri, zarif oymaları ve kırmızı kadife döşemesiyle dikkat çekiyordu. Okulun protokol salonu için seçilen bu özel mobilya, yalnızca misafirlerin ağırlandığı bir eşya olmadı; yıllar içinde kurumun hafızasında yer eden önemli bir hatıraya dönüştü. Aradan geçen zaman içerisinde çok sayıda yöneticiye, öğretmene, misafire ve toplantıya tanıklık eden takım, geçmişten günümüze ulaşan nadir eşyalardan biri olarak varlığını korudu.

Zeki Müren'in evinde de aynı takım vardı

Araştırma sırasında ortaya çıkan dikkat çekici ayrıntılardan biri de takımın benzerinin bugün Bodrum'daki Zeki Müren Müze Evi'nde bulunması oldu. Türk sanat müziğinin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren'in yaşam alanında yer alan mobilyalarla Erzurum'daki takım arasındaki benzerlik, dönemin dekorasyon anlayışına ışık tutuyor. Bu durum, söz konusu takımın yalnızca bir eşya olmadığını; aynı zamanda belirli bir dönemin sanat zevkini ve kültürel tercihlerini yansıtan tarihi bir unsur olduğunu gösteriyor. Aradan geçen onlarca yıla rağmen köşe takımı kullanılmaya devam etti. Yıllar boyunca çok sayıda misafir burada ağırlandı. Resmi görüşmeler yapıldı, toplantılar gerçekleştirildi, önemli ziyaretler kayda geçti. Takım, bütün bu süreçlerin sessiz tanığı olarak bulunduğu yerde kalmayı sürdürdü.

"Kurumsal hafızanın ve kültürel birikimin yaşayan bir parçası"

Araştırmacı Özdemir, bir şehrin geçmişini anlamak için yalnızca büyük olaylara bakmakla yeterli olmadığını hatırlatarak, " Günlük hayatın içinde yer alan eşyalar da geçmişin izlerini taşır. Bir masa, bir daktilo, bir radyo ya da bir koltuk takımı; dönemin yaşam biçimini, kurum kültürünü ve estetik anlayışını geleceğe aktarabilir.

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde korunan bu tarihi takım da böyle bir değere sahip. Yalnızca bir mobilya olarak değil, Erzurum'un eğitim tarihinin, kurumsal hafızasının ve kültürel birikiminin yaşayan bir parçası olarak değerlendirilmeyi hak ediyor. Enstitü yöneticilerinin bu tür eşyaları koruma konusundaki hassasiyeti, gelecek nesillere bırakılan önemli bir miras niteliği taşıyor. Tarih çoğu zaman kitaplarda aranır. Oysa bazen bir köşede duran eski bir eşya, geçmişe açılan en güçlü kapılardan biri olabilir" şeklinde konuştu.

Yılların biriktirdiği hatıraları taşıyor

Araştırmacı Taner Özdemir ile Hüsna Ayaz tarafından yürütülen bu çalışma, yerel tarihin yalnızca büyük olaylardan ibaret olmadığını gösteriyor. Şehrin hafızasını oluşturan ayrıntılar, kimi zaman yıllardır göz önünde duran bir eşyanın içinde saklı kalabiliyor. Araştırıldığında ise o eşya, geçmişten bugüne uzanan uzun bir hikayenin anlatıcısına dönüşüyor. Bugün Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nün VIP salonunda yer alan tarihi köşe takımı, ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor. Sessizce durduğu köşede, yılların biriktirdiği hatıraları taşımayı sürdürüyor. Erzurum'un kültürel belleğinde kendine özgü bir yer edinen bu zarif takım, geçmişle bugün arasında kurulan görünmez bağlardan biri olarak varlığını koruyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı