Zeki Müren, Vefatının 29'uncu Yıl Dönümünde Anıldı

TÜRK Sanat Müziği sanatçısı Zeki Müren, vefatının 29'uncu yıl dönümünde Bursa'daki kabri başında anıldı.

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi 'Sanat Güneşi' olarak tanınan Zeki Müren, vefatının 29'uncu yılında Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Programa, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV Bursa Şube Başkanı Sertaç Şipka, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) Bursa Temsilcisi Emekli Albay Levend Üzüm, TSKMEV temsilcileri, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, yakınları ve sevenleri katıldı.

'4 BİN 400'E YAKIN ÖĞRENCİYE UMUT OLDU'

Anma programında konuşan Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın, "Kıymetli büyüğümüzü 29'uncu ölüm yıl dönümünde anıyoruz. 29 yıl sonra, sevgi ve hiçbir sorumluluk olmadan bu kadar insanın buraya gelerek ruhuna Fatiha okuması, çok az insana nasip olmuştur. Onu sevgi ve özlemle anacağız. Bu, Zeki Müren'in neler yaptığının da iyi bir özetidir. Kendisini sanatıyla tanıdık. Birçok yönde kıymetli eserleri var. Sonra da güzel kalbi ve iyilikleriyle tanıdık. Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı olarak, saygıyla ve özlemle her sene kendisini anıyoruz. Bize bıraktığı mirasıyla bugüne kadar 4 bin 400'e yakın öğrenciye umut oldu. Bursa'da bir güzel sanatlar lisemiz var ve öğrencilerimiz de aramızdalar. Bundan sonraki senelerde de bize düşen, aynı coşkuyla mezarının başına gelerek kendisini anmaktır" dedi.

Zeki Müren'in kabri başında yapılan anma programı Kuran'ı Kerim tilaveti ve dualarla son bulurken, Emir Sultan Camisi'nde sanatçının ruhuna mevlit okutuldu. Zeki Müren'in sanat hayatını, kişisel eşyalarını ve anılarını yansıtan 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' sergisi, Bursa Kent Müzesi'nde ziyaretçilere açık olacağı duyuruldu.

-Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ (Bursa),