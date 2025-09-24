Zeki Müren'in Gözlüğü ve Şarkı Sözleri Antalya'da Sergileniyor

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren'in bir kız çocuğuna hediye ettiği gözlüğü ve kendi el yazısıyla kaleme aldığı "Ben Zeki Müren" isimli şarkısının sözleri Antalya'daki bir müzede sergileniyor.

"Sanat Güneşi" olarak nitelenen Zeki Müren, vefatının 29. yılında Antalya'da yad ediliyor.

Kepez Belediyesi'nin Dokuma Park'taki "Bir Zamanlar Antalya Müzesi"nde sergilenen Zeki Müren'in gözlüğü ile el yazısıyla kaleme aldığı şarkının sözleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Müzenin sorumlusu Ecem Kocagöz AA muhabirine, müzenin bir köşesini Zeki Müren'e ayırdıklarını ve burada güneş gözlüğüyle otelde kendi el yazısıyla yazdığı şarkı sözlerinin yer aldığı kağıt ve Antalya'da çekilmiş bazı fotoğraflarının sergilendiğini söyledi.

Müzede Zeki Müren köşesinin çok ilgi gördüğünü belirten Kocagöz, ziyaretçilerin sanatçının şarkılarıyla karşılandığını dile getirdi.

Müren'in sık sık Antalya'yı ziyaret ettiğini ve bir otelde kaldığını anlatan Kocagöz, "Antalya'da birçok şarkının sözlerini yazmış. Otelde kaldığı zaman gözlüğünü o zamanlar çocuk olan otelcinin kızı Handan Şahin'e hediye etmiş. Yıllarca saklanan bu gözlük, müzemiz açıldığında bağışlanmış. Uzun zamandır müzemizde sergileniyor. Yine otelde 'Ben Zeki Müren' isimli şarkısını sözlerini yazdığı kağıdında orijinali müzemizde sergileniyor." diye konuştu.

Kocagöz, ziyaretçilere Zeki Müren ile ilgili detaylı bilgi verdiklerini, özellikle ölüm yıl dönümlerinde ziyaretçilerin daha fazla ilgisiyle karşılaştıklarını kaydetti.

"Burada onun eşyalarını görmek beni yıllar öncesine götürdü"

Ziyaretçilerden Tuba Yavuz ise ölüm yıl dönümünde Zeki Müren köşesinde duygulu anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Müren'in çok kıymetli bir sanatçı olduğuna değinen Yavuz, "Zeki Müren bizim kültürümüz, mirasımız. Sanat güneşimiz. Türkiye'nin gururudur. Burada gözlüğünü gördük hediye edilmiş. Zaten gözlükleri meşhurdur. Kıymetli bir parça yani. Gözlüğünü görmek, onun gerçek hayatına daha yakın hissettirdi." ifadelerini kullandı.

Muhammed Enes Yavuz da müzeye geldiğinde Zeki Müren'in ölüm yıl dönümü olduğunu öğrendiğini ve sergilenen özel eşyalarına bakma fırsatı bulduğunu söyledi.

Burada nostalji yaşadıklarını anlatan Yavuz, "Zeki Müren bizim gençliğimizin sesi. Burada onun fotoğraflarını, eşyalarını görmek beni yıllar öncesine götürdü, çok duygulandım. Çok güzel bir deneyim oldu." dedi.