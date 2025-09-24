Haberler

Zeki Müren, Ölümünün 29. Yılında Bodrum'da Anıldı

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, ölümünün 29. yılında Bodrum'daki müzeye dönüşen evinde anıldı. Anma etkinliğine katılanlar, sanatçının eşyalarını inceleme fırsatı buldu.

Türk Sanat Müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 29'uncu yılında, son yıllarını geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak düzenlenen Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde anıldı.

"Sanat Güneşi" olarak tanınan ve mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışlayan Zeki Müren için düzenlenen anmada Mevlit okundu. Sanatçıyla ilgili konuşmaların yapıldığı programda, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ile Bodrum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen anma etkinliği kapsamında vatandaşlar sanatçının, müze olarak hizmet veren iki katlı evini ziyaret ederek, eşyalarını inceledi.

Etkinliğe, Zeki Müren'in kuzeni sanatçı Özlem Güner ile Bodrum Kaymakamının eşi Nuray Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Bodrum Belediyesi Koordinatörü Emel Çakaloğlu, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü İsmail Şanlı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş'ın da arasında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
