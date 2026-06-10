Haberler

Bakan Tekin'den A Milli Futbol Takımı beste yarışmasına ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Milli Futbol Takımı için düzenlenen beste yarışmasında Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği 'Bizim Çocuklar' adlı eserin birinci olduğunu duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Milli Futbol Takımı beste yarışmasında Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin besteleyip seslendirdiği "Bizim Çocuklar" adlı eserin birinci seçildiğini belirterek, emeği geçenleri ve yarışmaya katılanları kutladı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı A Milli Futbol Takımı beste yarışması sonucuna ilişkin videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir milletin heyecanı, gençlerimizin sesiyle daha da büyüyor. A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marşı belirlemek amacıyla düzenlediğimiz beste yarışmasında, halk oylaması sonucunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin besteleyip seslendirdiği 'Bizim Çocuklar' adlı eser birinci oldu. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi ve yarışmaya katılan genç sanatçılarımızı canı gönülden kutluyorum. Milli takımımıza güç verecek bu güzel eserin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
ABD'nin Alabama eyaletinde yargıç azot gazıyla infazı durdurdu

ABD'nin Alabama eyaletinde yargıç azot gazıyla infazı durdurdu
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi

Prens sonunda masaya yumruğunu vurdu! Trump'a zehir zemberek uyarı
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı

Evinde ölü bulunan Irmak öğretmenin ses kaydı ortaya çıktı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Kabus gibi olay! Midesinden canlı böcek çıkarıldı

Korku filmi gibi ama gerçek! Midesinden çıkan doktorları bile şaşırttı
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi