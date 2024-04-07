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Ankara'da Antika Tutkunları Bir Araya Geliyor

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Her ayın ilk pazar günü, koleksiyonerler Ankara'daki Ayrancı Antika Pazarı'nda bir araya geliyor.

Çankaya'daki Ayrancı Mahallesi'nde her ayın ilk pazar günü kurulan, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden gelen yıllanmış süs eşyası, taş plak, saat, lamba, takı, oyuncak, çarık ve tarım aletlerinin sergilendiği pazar, başkentlilerin yanı sıra başka şehirlerden gelen antika tutkunlarıyla Ankara'da yaşayan yabancıları da ağırlıyor.

Pazarda ilgi çeken stantlardan biri de 20 yıl önce hobi olarak başladığı koleksiyonerliği meslek edinen Köksal Gülcemal'in tezgahı.

Farklı ürünlerin yer aldığı tezgahta, Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren'in katıldığı programda taktığını öne sürdüğü gözlük dikkati çekiyor.

Gülcemal, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanını gezerek antika eşyalar topladığını söyledi.

Eski telefon, kaset, plak, bakır gibi birçok ürünü antika tutkunlarının beğenisine sunduğunu dile getiren Gülcemal, tezgahındaki en değerli ürünün Zeki Müren'e ait olduğunu belirttiği gözlük olduğunu ifade etti.

Gözlüğü İzmir'de yaşlı bir kadından satın aldığını anlatan Gülcemal, "Teyze, Zeki Müren ile İzmir Fuarı'ndaki bir yemekte karşılaşmış. Gözlüğü çok beğendiği için istemiş. Zeki Müren de kendisini kırmayarak hediye etmiş. Paraya ihtiyacı olduğu için elinden çıkarmak istemiş, ben de belli bir miktar karşılığı satın aldım." diye konuştu.

Gülcemal, araştırmaları sonucu Müren'in gözlüğü, 1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan Yasemin Bozkurt'un programına katıldığında taktığını tespit ettiğini savundu.

Gözlüğe çok talip olduğunu ama satmak istemediğini ifade eden koleksiyoner Gülcemal, "Gözlüğün sahibini öğrenince herkes çok şaşırıyor, hemen takmak isteyenler oluyor. Belli bir miktar teklif ettiler ama ben değerinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Zeki Müren Ankara Sanat Kültür Yaşam Güncel Haberler

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