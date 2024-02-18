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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Birinci Yıl Kutlama Programı Düzenlendi

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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), tarafından düzenlenen basın dayanışma ve cemiyetin birinci yıl kutlama programında, gazetecilere onur plaketleri verildi ve Zeki Müren'in doğum günü kutlandı.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), tarafından basın dayanışma ve cemiyetin birinci yıl kutlama programı düzenlendi.

Bitez Ambrosia Hotel'de saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, BGC Başkanı Eren Ayhan ve Başkan Yardımcısı Ali Ballı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın mesajı okundu daha sonra Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de konuşma yaptı. Güzel görüntülerin yaşandığı programda ilçede uzun yıllardır mesleğini sürdüren gazetecilere onur plaketleri verildi.

Onur plaketi alan gazeteci Zeki Özkeskin konuklara bir sürpriz yaparak, kendisinin sunuculuğunu yaptığı 1990'lı yıllarda Bodrum'da faaliyet gösteren bir radyo programına konuk olan Zeki Müren'in konuşmalarından kesitler dinletti.

Duygusal anların yaşandığı programda radyo programına konuk olan "Sanat Güneşi" Zeki Müren'in doğum gününün kutlandığı ve Müren'in de duygularını paylaştığı duyuldu.

BGC'ye üye olan gazetecilere rozet takdiminin yapılmasının ardından etkinlikte, Bodrumlu sevilen kanun sanatçısı Aycan Adalı ve grubu sahne aldı. Program, birinci yıl kutlama pastası kesilmesi ve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

BGC Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Akay'ın sunuculuğunu yaptığı programa, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu'nun arasında olduğu çok sayıda protokol üyesi, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilçede görev yapan basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Zeki Müren Bodrum Kültür Sanat Güncel Haberler

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