Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

Ülke genelinde etkili olan karlı ve soğuk hava, gündelik yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının etkili olduğu kentlerde trafikte zor anlar yaşanıyor. Yağışlı havanın bir sürede daha ülkemizde etkili olacağı belirtilirken; yetkililer olumsuz durumların yaşanmaması için önlem almaya devam ediyor.

BİRÇOK İL VE İLÇEDE EĞİTİME ARA

Yoğun kar yağışı eğitimde de aksamalara neden oldu. Bugün birçok kentte eğitime bir gün ara verildi. Etkili yağışının devam ettiği il ve ilçeler için yarın da eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kar yağışının etkisi ile 11 ilde örgün ve taşımalı eğitime ara verildi. Eğitim ara verilen il ve ilçeler şöyle;

- Aksaray: Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçeleri

- Erzincan il geneli

- Tunceli: Pülümür

- Konya: Halkapınar, Hadim ve Doğanhisar ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda, Ereğli ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime,

- Elazığ il geneli

- Yozgat: İl merkezi ile Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçeleri

- Bayburt: Demirözü ilçesi

- Sakarya il geneli

- Trabzon: Alpazarı, Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçeleri

- Kastamonu: Bozkurt, Çatalzeytin, İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinin tamamı, Cide ve Şenpazar ilçelerinde de taşımalı eğitime

- Samsun: Kavak ve Ladik ilçelerinin tamamı, 19 Mayıs, Atakum, Ayvacık, Havza ile Vezirköprü ilçelerinde de taşımalı eğitime

- Sinop: Kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçeleri