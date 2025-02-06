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Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

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Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, gündelik yaşam ve eğitim süreçlerini olumsuz etkiliyor. Kar yağışının etkisi ile Erzincan, Elazığ, Sakarya'nın tamamında, Aksaray, Tunceli, Konya, Yozgat, Bayburt, Trabzon, Kastamonu, Samsun ve Sinop'un da ilçelerinde eğitime ara verildi.

Ülke genelinde etkili olan karlı ve soğuk hava, gündelik yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının etkili olduğu kentlerde trafikte zor anlar yaşanıyor. Yağışlı havanın bir sürede daha ülkemizde etkili olacağı belirtilirken; yetkililer olumsuz durumların yaşanmaması için önlem almaya devam ediyor.

BİRÇOK İL VE İLÇEDE EĞİTİME ARA

Yoğun kar yağışı eğitimde de aksamalara neden oldu. Bugün birçok kentte eğitime bir gün ara verildi. Etkili yağışının devam ettiği il ve ilçeler için yarın da eğitime ara verildiği duyuruldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

Kar yağışının etkisi ile 11 ilde örgün ve taşımalı eğitime ara verildi. Eğitim ara verilen il ve ilçeler şöyle;

- Aksaray: Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçeleri

- Erzincan il geneli

- Tunceli: Pülümür

- Konya: Halkapınar, Hadim ve Doğanhisar ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda, Ereğli ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime,

- Elazığ il geneli

- Yozgat: İl merkezi ile Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçeleri

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

- Bayburt: Demirözü ilçesi

- Sakarya il geneli

- Trabzon: Alpazarı, Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçeleri

- Kastamonu: Bozkurt, Çatalzeytin, İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinin tamamı, Cide ve Şenpazar ilçelerinde de taşımalı eğitime

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

- Samsun: Kavak ve Ladik ilçelerinin tamamı, 19 Mayıs, Atakum, Ayvacık, Havza ile Vezirköprü ilçelerinde de taşımalı eğitime

- Sinop: Kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçeleri

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi
Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGhostyEis:

elazığ da kar yağmadı hafif yağmur yağdı okulları boşuna tatil ettiler

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